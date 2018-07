Cervo attraversa carreggiata e provoca incindente sulla A24

abruzzo24ore.tv

(Di domenica 22 luglio 2018) L'Aquila - Era appena passata la mezzanotte, quando sull'autostrada A 24, in prossimità dello svincolo di Torano, in direzione di marcia verso Roma, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte quattro autovetture. La causa della collisione sarebbe stata la presenza di un grossoall'interno dellaautostradale. Un’auto in particolare, ha investito l’animale andando poi fuori strada oltre il paracarri. Sul posto i Vigili del Fuoco di L’Aquila e di Avezzano che hanno estratto gli occupanti dagli abitacoli e messo in sicurezza l’area. Gli infortunati sono stati trasportati presso l’ospedale dell’Aquila. leggi tutto