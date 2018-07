gossipetv

: Cecilia Capriotti svela la sua dieta: “Sto molto attenta all’alimentazione” - carmenFashionCr : Cecilia Capriotti svela la sua dieta: “Sto molto attenta all’alimentazione” - CiroArmenio : RT @TelegnoccaVip: meravigliosa panoramica su Cecilia Capriotti @CecilCapriotti ?????????? - superwomenSW : RT @TelegnoccaVip: meravigliosa panoramica su Cecilia Capriotti @CecilCapriotti ?????????? -

(Di domenica 22 luglio 2018)fisico: cosa mangia e come si mantiene in forma l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi All’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non è passato inosservato il fisico perfetto di. Formoso, tonico e slanciato, ben evidenziato dai sensuali bikini che la showgirl ha sfoggiato in Honduras. Ma qual è il segreto di bellezza dell’ex … L'articolola sua: “Stoall’alimentazione” proviene da Gossip e Tv.