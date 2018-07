C’è chi paga per stare una settimana al buio

Cosa C’è nel futuro di Fca? Se si sceglie la discontinuità è solo perché è impossibile imitare Marchionne : Terremoto estivo alla Fiat. Un fulmine a ciel sereno che nessuno aveva previsto. Sergio Marchionne è stato ufficialmente sostituito da Mike Manley, che gestisce il marchio Jeep da diversi anni. Alla Ferrari, che Marchionne voleva continuare a guidare oltre il 2019, anno i cui il suo mandato alla Fiat scadeva, è stato nominato Luis Camilleri. E’ chiaro che il cambio della guardia non era previsto. Le nuove nomine arrivano infatti in un momento ...

Ilva - Cantone : “Sui rilanci c’era scarsa chiarezza - ma si potevano consentire. Calenda? Mi ha chiamato - era arrabbiato” : Il governo non può annullare la gara che ha portato all’assegnazione dell’Ilva sulla base del parere dell’Anac, chiesto ufficialmente dal ministero dello Sviluppo Economico. Lo spiega, in un’intervista al Corriere della Sera, proprio il presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone. Che svela anche un retroscena legato alle ore successive alla pubblicazione delle 8 pagine nelle quali vengono sintetizzate ...

Ilva - C’è l’interpellanza urgente a Di Maio ma l’Aula sembra già in ferie. Banchi vuoti tra M5s - Lega - Pd e FI : L’Aula della Camera sembra già in ferie per l’estate. Solo una decina di deputati hanno partecipato alle interpellanze urgenti, in calendario venerdì 20 luglio: tra queste, era prevista anche la risposta del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul dossier delicato dell’Ilva, dopo le criticità fatte emergere dall’Anac. In Aula, però, il deserto o quasi. Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha ...

Metro C - in 25 a rischio processo : C’è anche Alemanno : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Sono venticinque le persone che rischiano di andare a processo per i lavori della Metro C di Roma dopo la chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma. I reati contestati, a vario titolo, vanno dalla truffa aggravata ai danni di enti pubblici alla corruzione fino al falso. Tra i nomi ci sono l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, l’ex assessore alla mobilità della Giunta Alemanno ...

Borsellino - la figlia Fiammetta : “Troppi depistaggi - voglio capire chi C’è dietro” : Borsellino, la figlia Fiammetta: “Troppi depistaggi, voglio capire chi c’è dietro” Borsellino, la figlia Fiammetta: “Troppi depistaggi, voglio capire chi c’è dietro” Continua a leggere L'articolo Borsellino, la figlia Fiammetta: “Troppi depistaggi, voglio capire chi c’è dietro” proviene da NewsGo.

Basket - Europei Under 20 maschili : Italia ai quarti - eliminata la Grecia detentrice del titolo. Adesso C’è la Croazia : Sembra passato un secolo, e invece soltanto un anno fa l’Italia si trovava a lottare per non retrocedere nella Division B degli Europei Under 20. Invece, grazie al salvataggio di 12 mesi fa pur con una squadra piena di problemi, oggi, a Chemnitz (Germania), gli azzurri possono festeggiare l’ingresso nei quarti di finale, avendo battuto per 76-70 la Grecia, che lo scorso anno aveva vinto il titolo e che presentava quattro elementi di ...

“Io c’ero : è morta così”. Morta dopo cena al ristorante - parla il fidanzato di Chiara Ribechini : Nicola è distrutto dal dolore. La fidanzata Chiara Ribechini è Morta domenica scorsa per una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante. “Stava malissimo. Abbiamo capito subito che non c’era un minuto da perdere. dopo aver chiamato il 118, ho guidato a tutta velocità per andare incontro all’ambulanza. Volevamo accelerare i tempi, arrivare quanto prima in ospedale” ha confidato Nicola Gabriellini a suo ...

“Ecco chi C’è dietro Salvini”. Il retroscena : “Scoperto il gruppo di potere” : Sono passati ormai mesi dalla nascita dell’insolita alleanza tra Lega e MoVimento 5 stelle e sono ancora in tanti gli elettori a chiedersi il perché di una scelta politica, quella del Carroccio, di rottura rispetto al passato, anche recente, di quel sodalizio con il resto del centrodestra. Innaturale, secondo molti, e solo strumentale, per governare. Cosa c’è dietro la decisione di Matteo Salvini di mollare Silvio Berlusconi? ...

Sindone - le macchie di sangue false? L’irritazione del Vaticano : “Nello studio non C’è nulla di scientifico” : In Vaticano e nell’arcidiocesi di Torino c’è grande irritazione per i risultati di una ricerca di medicina forense che affermano che metà delle macchie di sangue presenti sulla Sindone sono false. La Chiesa torinese, guidata da monsignor Cesare Nosiglia, si affida alle parole dello scienziato Pierluigi Baima Bollone, presidente onorario del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino, l’unica istituzione ufficiale per lo studio della ...

C’è a chi piace l’abbronzatura «atomica» : come evitare eritemi e scottature : Sono la generazione di riferimento del momento, ma in fatto di protezione solare, per questa volta, forse è meglio lasciarli perdere. Almeno in Italia. Secondo una ricerca condotta da eDreams, l’agenzia di viaggi leader in Europa, i «nostri» Millennial sembrano essere fan dell’abbronzatura «atomica»: solo poco più della metà di loro (59%) utilizza un fattore medio di protezione. Un dato preoccupante perché lo studio evidenzia anche come i ...

Casamonica - la gerarchia del clan svelata dall’ex moglie del boss : “Non C’è un capo dei capi. Ho parlato per i miei figli” : Una donna giovane che ha deciso di dire basta a soprusi e violenze. E che, per amore dei propri figli, ha iniziato a collaborare con i magistrati permettendo loro di infliggere un colpo forse mortale al clan divenuto simbolo della malavita capitolina. Gran parte del merito dell’operazione Gramigna, che ha portato all’arresto di 38 persone, per di più appartenenti o affiliati al clan dei Casamonica, va a Debora Cerreoni, 34 anni, ex compagna di ...

Caso Chievo - il legale dei veronesi : “Processo infondato - C’è improcedibilità” : "Più la richiesta è pesante e più è debole la proposta di deferimento", ha commentato il legale dei veronesi. L'articolo Caso Chievo, il legale dei veronesi: “Processo infondato, c’è improcedibilità” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.