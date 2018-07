Castellammare di Stabia | il Pd contro la nomina di Scafarto ad assessore | E' un insulto

Il grande accusatore di Renzi assessore a Castellammare : 'Stabia prima di tutto' : Castellammare DI STABIA - 'Non ho velleità politiche ma mi stimola in questo nuovo compito solo l'interesse per la mia città'. Sono queste le prime parole del maggiore dei carabinieri Gianpaolo ...

Castellammare - Domus Stabiae - «eventi e spettacoli di alto profilo fino alla prossima primavera» : Gli eventi e gli spettacoli sono programmati in Villa Comunale, nelle Antiche Terme, negli Scavi di Stabia, nella Reggia di Quisisana e nei teatri cittadini e saranno distribuiti tra l'estate in ...

Castellammare di Stabia - il carabiniere Scafarto pronto a diventare assessore nella giunta di Forza Italia : Gianpaolo Scafarto sta per impegnarsi in politica. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, il maggiore dei carabinieri del Noe è a un passo dall’accettare la nomina di assessore alla legalità e alla sicurezza nella sua città natale, Castellammare di Stabia. A offire al militare di entrare nella sua giunta è stato il nuovo sindaco della città in provincia di Napoli, Gaetano Cimmino di Forza Italia. “Ci siamo parlati, abbiamo preso un ...

Castellammare - Imbarcazione '4 senza' donata al Circolo Nautico Stabia : Allo sviluppo dell'Imbarcazione hanno contribuito alcuni sponsor tra cui Automec, confermando la sua presenza sul territorio non solo quando si tratta del mondo dei motori ma anche per lo sviluppo ...

Castellammare - Mercatelli - Uniti per Stabia - : «Privatizzazione dello stadio - Cimmino la smetta con lo show dei pagliacci» : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Cimmino: «Privatizzeremo il Romeo Menti, sarà un gioiellino per lo sport in Campania» Castellammare - Massimo de Angelis: «Il sottopasso a San ...

12enne stuprata a Castellammare di Stabia - tre fermi : Tre minorenni fermati dalla polizia per lo stupro di una 12enne in provincia di Napoli. La violenza risalirebbe allo scorso aprile e sarebbe avvenuta a Castellammare di Stabia. La vittime era riuscita ...