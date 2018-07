Caso dello scontrino omofobo | La risposta dei Proprietari e dipendenti

Caso Affittopoli : 'La Corte dei Conti indaghi anche sui fitti dello stadio' : È un fiume in piena Carmine Sgambati, ma chi lo conosce sa perfettamente che lui è fatto così: senza mezze misure 'io sono un tipo pane al pane e vino al vino, non è che sto zitto di fronte a certe ...

Scandalo sanità in Basilicata - spunta il Caso dello studente prodigio : Nell'inchiesta su Marcello Pittella e la sanità della Regione Basilicata emerge ora il caso di un prodigioso studente universitario. Si tratta del figlio del direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Pietro Quinto."Dal libretto universitario di Giuseppe Quinto - scrive il giudice - emerge che il 19 dicembre 2015 ha sostenuto l'esame di Diritto Amministrativo 1 ed di Diritto Amministrativo 2, ottenendo per entrambi il voto di 30 e ...

Calciomercato Milan - individuato il sostituto di Suso in Caso di cessione dello spagnolo : piace Domenico Berardi : Nell’affare che porterebbe Manuel Locatelli al Sassuolo, il Milan ha chiesto di inserire Domenico Berardi, ma si aspetta la cessione di Suso La sanzione dell’Uefa, l’attesa per il ricorso al TAS e una nuova stagione da cominciare. Situazione in fermento in casa Milan, con il mercato sempre in primo piano. LaPresse/Spada La società rossonera prosegue la caccia agli obiettivi indicati da Gattuso, tra cui anche Domenico ...

Ciclismo - Caso Froome : il modello statistico che ha portato alla sentenza : L’assoluzione di Chris Froome [VIDEO]continua a far discutere nel mondo del Ciclismo a pochi giorni dalla partenza del Tour de France in cui il campione andra' a caccia della quinta maglia gialla da record. La lunga vicenda di cui è stato protagonista Froome era iniziata a settembre dello scorso anno, quando il corridore britannico fu trovato con un valore di salbutamolo doppio rispetto al consentito durante la Vuelta Espana. Dopo quasi dieci ...

Lo strano Caso dello sciopero dell'avocado : Vegetariani di tutto il mondo unitevi, e uniamoci anche noi "onnivori", allo sciopero dei vegani. Chiediamo a gran voce nuove regole, ricattiamo e boicottiamo l'industria della carne senza dover per ...

Il derby dello stretto di Gibilterra con il Caso immigrati di Ceuta e Melilla : Per il tecnico iberico il Marocco è tutt'altro che derelitto: «È una gara di Coppa del Mondo, per i giocatori un momento unico per mettersi in mostra».LGu

Caso Parma - ecco il contenuto degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia : Emanuele Calaiò nel bel mezzo di un caos in merito agli sms inviati ai calciatori dello Spezia prima della gara contro il Parma che è valsa la promozione La bufera che si è abbattuta sul Parma potrebbe condizionare i prossimi campionati di Serie A e Serie B, situazione delicatissima per il club emiliano che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti gli ormai ben noti sms inviati da Emanuele Calaiò (e non da ...

Maturità : Caso Moro - Costituzione e Pirandello - le tracce immaginate dagli studenti. Al Classico si scommette su Platone e Aristotele : A poche ore dall?inizio della Maturità si stringe il cerchio attorno ai temi più probabili per la prima prova. I 4mila maturandi che hanno partecipato al toto-esame di Skuola.net,...

Maturità 2018 - toto-tracce : spuntano Pirandello - i 70 anni della Costituzione e i 40 anni del Caso Moro : Domani è il "grande giorno": oltre 500 mila studentesse e studenti dovranno affrontare la prima grande prova della loro vita, l'esame di maturità. La prima prova scritta, italiano, è prevista per domani, con inizio alle ore 8.30, e una durata massima di 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è ...

IL Caso/ 1. Dalla cultura dello sviluppo alla garanzia : il mito della rendita ci lascia in crisi : In Italia lo Stato controlla oltre metà della spesa. Invece bisogna spingere con forza sul pedale della crescita rafforzando il ruolo delle imprese.

Altro mistero nel cv di Conte : il Caso dello studio legale : Così come accade spesso a un uomo che si appresta a fare il suo esordio sulla scena politica. Questa volta è il Foglio a far emergere una presunta 'incongruenza'. Stando a quanto scritto in questo ...