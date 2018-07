Casamassima BA | gatto investito | “buttato come rifiuto nel cestino della spazzatura”

meteoweb.eu

(Di domenica 22 luglio 2018) “Unè stato, provincia di Bari, ed è stato lasciato morire in strada. Dopo l’ennesimo atto di crudeltà verso i nostri amici animali, pure il gesto infame: è stato gettatoun ‘’ in unspazzatura. Questa immagine rappresenta il grado di umanità e di sensibilita verso chi non ha voce“: lo denuncia Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazioneonlus Animalisti Italiani. “Ricordiamo – prosegue – che l’art. 189, C.d.S, comma 9 bis stabilisce che l’utentestrada, in caso di incidente stradale ha l’obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno. Quanto è accaduto non è solo un comportamento deprecabile, è omissione di soccorso, per tanto chiediamo alle autorità locali di individuare l’autore dell’atto ignobile per ...