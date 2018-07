Carabiniere travolto e ucciso : era l'ultimo giorno prima delle ferie. Il bimbo lo aspettava per partire : Due vite spezzate e una appesa ad un filo. Due famiglie distrutte e una che prega per un altro padre di famiglia che lotta per sopravvivere a una tragedia che lascia sgomenta la provincia di Napoli e ...

Carabiniere travolto e ucciso nel Napoletano - il cordoglio di Salvini : 'Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell'appuntato scelto Vincenzo Ottaviano, investito da un automezzo in provincia di Napoli mentre, in attività di servizio, effettuava dei ...

Rovigo. Il Carabiniere Antonio Modica travolto e ucciso da un mezzo pesante : Un grave lutto ha colpito l’Arma dei Carabinieri. Accorso con una pattuglia dopo la segnalazione di un’autocisterna che, per un

Rovigo - Carabiniere travolto e ucciso da un camion nel corso di rilievi stradali : Un appuntato scelto dei carabinieri, il cinquantacinquenne Antonino Modica, è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante nel corso di rilievi stradali. L’incidente mortale è avvenuto nel territorio di Villamarzana, nella provincia di Rovigo. Un’altra persona è rimasta gravemente ferita.Continua a leggere