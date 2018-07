Canoa slalom | Mondiali junior under23 Ivrea 2018 | argento per Marta Bertoncelli

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under23 2018 : Jakob Weger campione del mondo!! L’azzurro trionfa nel K1 U23 : Grande impresa di Jakob Weger che conquista una straordinaria medaglia d’oro nel K1 U23 ai Mondiali Junior e Under23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Il giovane altoatesino ha realizzato una discesa perfetta in finale e dopo i tanti titoli Junior a livello continentale, riesce ora ad imporsi anche nella rassegna iridata della categoria superiore. Weger ha fatto una run impeccabile, chiudendo la sua prova con il grande tempo di ...

Canoa slalom - Mondiali junior/under23 Ivrea 2018 : argento per Flavio Micozzi - decima Marta Bertoncelli : Arriva una nuova medaglia d’argento per l’Italia ai Mondiali junior/under23 di Canoa slalom in corso ad Ivrea: la conquista Flavio Micozzi nel C1 junior maschile, dopo aver centrato la finale col sesto tempo in semifinale. Chiude decima invece Marta Bertoncelli nel K1 junior femminile, dopo aver ottenuto il passaggio alla finale col settimo crono. Nel C1 junior maschile si piazza secondo Micozzi, che fa segnare 85.82 (percorso ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under 23 2018 : Elena e Falvio Micozzi regalano all’Italia il primo oro : Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali Junior e Under 23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. A salire sul gradino più alto del podio sono i fratelli Elena e Falvio Micozzi, che trionfano nel C2 Mix Junior. La coppia azzurra ha dominato la finale imponendosi con il tempo di 113.77, battendo per oltre 7” l’equipaggio francese formato da Jules Bernardet e Doriane Delassus. Completa il podio la Spagna di Ainhora ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under23 2018 : quattro azzurri avanzano in semifinale tra gli junior : Si apre in modo positivo per l’Italia la terza giornata di gare dei Mondiali junior e Under23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Nella sessione mattutina infatti quattro azzurri si sono qualificati in semifinale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Nel C1 junior maschile Flavio Micozzi e Matteo De Franco ottengono il pass diretto dopo la prima run. Micozzi è stato protagonista di una gara pulita, chiusa in ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under 23 2018 : Marcello Beda - Davide Ghisetti e Jakob Weger accedono alla semifinale nel K1 U23 : Altri tre azzurri passano in semifinale ai Mondiali Junior e Under 23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Nella sessione pomeridiana strappano il pass nel K1 U23 Marcello Beda, Davide Ghisetti e Jakob Weger, che ieri erano riusciti a conquistare la medaglia d’argento nella gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Grande prova di Beda, che vince la batteria in 79.74, precedendo di 40 centesimi ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Ivrea 2018 : passano in semifinale Ivaldi - Ceccon e Lucato : Si sono appena concluse le eliminatorie delle prove under 23 della sessione mattutina agli Europei junior/under23 di Canoa slalom in corso ad Ivrea: passano alle semifinali nel K1 femminile Eleonora Lucato e nel C1 maschile Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon, mentre nella stessa specialità va fuori Gabriele Ciulla. Nel C1 maschile centrano la qualifica nella prima discesa sia Raffaello Ivaldi, ottavo in 86.68, che Palo Ceccon,18° in 89.78. Fuori ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under 23 2018 : Italia d’argento nel K1 U23 maschile a squadre! Medaglia sfiorata nella gara junior : Arriva la seconda Medaglia azzurra ai Mondiali junior e Under 23 di Canoa slalom, iniziati oggi ad Ivrea. Dopo il bronzo nel K1 junior femminile, l’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del K1 U23 maschile. Autori di questa impresa sono stati Marcello Beda, Davide Ghisetti Jakob Weger che hanno chiuso la finale con il tempo di 90.31, a 2.10 dalla Francia, completa il podio l’Austria con un ritardo di 3.50. Sfuma invece di un soffio la ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Ivrea 2018 : l’Italia conquista il bronzo nel K1 junior femminile a squadre : Si aprono con una medaglia nella prima sessione delle prove a squadre gli Europei junior/under23 di Canoa slalom scattati questa mattina ad Ivrea: Marta Bertoncelli, Francesca Malaguti ed Elena Borghi hanno centrato la medaglia di bronzo nel K1 junior femminile nell’ultima delle quattro prove disputate questa mattina. Di seguito tutti i risultati odierni: K1 junior femminile 1 Repubblica Ceca 109.38 2 Slovenia 109.70 +0.32 3 Italia (Marta ...

Canoa slalom - Europei junior/under23 Ivrea 2018 : l’Italia ha molteplici carte da giocare : Tutto pronto per gli Europei junior/under23 di Canoa slalom, che si terranno ad Ivrea da domani a domenica: la nazionale italiana, reduce dal lungo ritiro preparatorio nella città piemontese, potrà giocarsi in casa alcune carte da medaglia. Sia tra gli under 23 che nella categoria junior alcuni azzurrini partiranno tra i favorite per il podio. Domani il via con le prove a squadre, poi da mercoledì avanti con le prove individuali. Tra gli under23 ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : l’Italia chiude senza acuti. Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi eliminati in semifinale : l’Italia chiude senza acuti la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom ad Augsburg (Germania). Anche gli ultimi due azzurri impegnati in gara sono usciti di scena in semifinale, per una prova complessiva quindi decisamente opaca. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati dell’ultima giornata. Nel K1 Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi saltano entrambi una porta e chiudono la semifinale nelle retrovie, ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : Stefanie Horn - Roberto Colazingari e Stefano Cipressi si fermano in semifinale : Seconda giornata negativa per l’Italia nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. Ad Augsburg (Germania) i tre azzurri impegnati nelle gare odierne sono stati eliminati in semifinale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dal K1 dove Stefanie Horn non riesce a ripetere la prestazione di Cracovia e chiude la semifinale in 14ma posizione. L’atleta italo-tedesca ha commesso due errori, accumulando ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo Augusta 2018 : cinque azzurri accedono in semifinale. Stefanie Horn terza in batteria : Si è aperta oggi ad Augsburg (Germania) la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canoa slalom. Prima giornata positiva per l’Italia, con cinque azzurri su sette che accedono alle semifinali. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dal kayak dove Stefanie Horn apre subito bene timbrando il terzo tempo nella prima run. L’azzurra, reduce dal terzo posto di Cracovia, ha chiuso la sua prova senza sbavature in ...