umbriadomani

: Cambia la circolare Gabrielli, i parlamentari della Lega: 'Un'ottima notizia' - UmbriaDomani : Cambia la circolare Gabrielli, i parlamentari della Lega: 'Un'ottima notizia' - dissezione : RT @maltocortese78: a quanto pare c'è stata una nuova direttiva sugli eventi pubblici che sostituisce la circolare gabrielli, ma non cambia… - maltocortese78 : a quanto pare c'è stata una nuova direttiva sugli eventi pubblici che sostituisce la circolare gabrielli, ma non ca… -

(Di domenica 22 luglio 2018) PERUGIA Sicurezza alle feste, via libera del Ministero degli Interni ad un regolamento meno rigido. "Sagre,feste di paese e manifestazioni varie sono salve grazie alla politica del buonsenso adottata dal Governo". Ad esprimere soddisfazione per la direttiva ministeriale sulle misure di "safety" da adottare in occasione di eventi pubblici è laUmbria con i suoi ...