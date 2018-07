Calciomercato Real Madrid | Kovacic incontra Lopetegui | vuole la cessione

Calciomercato - Milan di Elliott scatenato : oltre a Morata nel mirino c'è Benzema del Real : Sembrerebbe affare fatto tra il Milan e Karim Benzema . All'ombra della sentenza Tas , infatti, i rappresentanti dell'attaccante del Real Madrid e i dirigenti rossoneri si sono incontrati nella ...

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid il retroscena dell’ex procuratore : “il gossip frena i Blancos - in passato c’è stato…” : Icardi nel mirino del Real Madrid da diverso tempo, ma non è mai arrivato l’affondo decisivo. Il motivo? Il gossip che gira intorno al giocatore avrebbe fatto desistere il club spagnolo Il Real Madrid è ancora alla ricerca del colpo (o dei colpi) ad effetto in grado di far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. Non solo a livello numerico, ma anche come appeal, se il nome ad effetto arrivasse in attacco sarebbe ancor più ...

Calciomercato Real Madrid - presentato Vinicius jr. E che numeri in allenamento : ... per questo abbiamo intensificato la ricerca di questi giovani, che possono diventare i nuovi punti di riferimento di questo sport. Lo scenario del calcio sta cambiando, ho detto che avremmo preso ...

Calciomercato : fatta per Courtois al Real - si complica Hazard : Thibaut Courtois è sempre più vicino a diventare il nuovo portiere del Real Madrid. Secondo Marca nelle prossime ore i Blancos potrebbero annunciare l’accordo con il Chelsea sulla base di 35 milioni di euro per il 26enne estremo difensore belga. Si complica invece la pista che porta a Eden Hazard, con i Blues di Maurizio Sarri che chiedono oltre 200 milioni di euro per il numero 10 belga protagonista di un grande Mondiale con i ...

Calciomercato Real Madrid - si punta Hazard per il dopo Ronaldo : Maurizio Sarri però fa muro : Il club blanco ha intenzione di regalare a Lopetegui l’asso del Chelsea, Maurizio Sarri però non ha nessuna intenzione di privarsene Salutato Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus, il Real Madrid ha adesso un disperato bisogno di trovare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Eden Hazard, uno dei migliori giocatori del Mondiale di Russia 2018. Foto Twitter Chelsea L’asso del Chelsea ...

Calciomercato : Courtois è vicino al Real Madrid : Terminato il Mondiale del Belgio con la conquista del terzo posto, i giocatori della selezione del ct Martinez ridiventano, in molti casi, obiettivi di mercato. Il discorso riguarda in particolare Eden Hazard e Thibaut Courtois. In estate potrebbero lasciare il Chelsea e non a caso ieri Hazard, dopo la ‘finalina’ contro l’Inghilterra, si è lasciato scappare la frase “sapete tutti dove voglio andare”, ovvero il ...

Calciomercato : Courtois è vicino al Real Madrid : Terminato il Mondiale del Belgio con la conquista del terzo posto, i giocatori della selezione del ct Martinez ridiventano, in molti casi, obiettivi di mercato. Il discorso riguarda in particolare Eden Hazard e Thibaut Courtois. In estate potrebbero lasciare il Chelsea e non a caso ieri Hazard, dopo la ‘finalina’ contro l’Inghilterra, si è lasciato scappare la frase “sapete tutti dove voglio andare”, ovvero il ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all'... : ... Il Vasco Da Gama annuncia ufficialmente l'ingaggio di Maxi Lopez che lascia l'Italia dopo l'ultima stagione vissuta all'Udinese 8.30 MILAN: La Gazzetta dello Sport svela i piani del Fondo Elliot. ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all’Inter? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 14 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 15 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato Real Madrid - altra smentita : 'Nessuna offerta per Neymar' : Il dopo Cristiano Ronaldo è già iniziato, Madrid si è risvegliata senza il suo fuoriclasse ma con la stessa voglia di vincere e divertirsi. Perchè sì, CR7 è diventata una leggenda del calcio ...

Calciomercato - il Real Madrid vuole Milinkovic-Savic della Lazio : il piano di Jorge Mendes : Jorge Mendes non si ferma ma rilancia, tenendo fede a quella che è la sua etichetta di super agente del calcio europeo. Dopo aver concluso la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, ...

Calciomercato Lazio - offensiva del Real Madrid per Milinkovic-Savic : offerta monstre per il serbo : Jorge Mendes è entrato in azione per convincere la Lazio a cedere Milinkovic-Savic al Real Madrid, prima offerta da cento milioni di euro Chiusa l’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus, Jorge Mendes è di nuovo al lavoro per provare a portare al Real Madrid Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo non è un giocatore della scuderia dell’agente portoghese, il quale ha solo il compito di mediare con la Lazio, club con cui mantiene ...

Calciomercato - Benzema e quello strano tweet per ringraziare il Real Madrid : Sono giorni "movimentati" in casa Real Madrid . A tenere tutti col fiato sospeso è chiaramente la situazione Cristiano Ronaldo , che sembrerebbe pronto a lasciare il Santiago Bernabeu per passare alla ...

Juventus-Napoli-Real Madrid-Psg - clamoroso valzer di attaccanti : è il Calciomercato più bello di sempre [NOMI e DETTAGLI] : Il calciomercato è entrato nelle fase caldissima, in particolar sta per prendere il via un clamoroso valzer di attaccante, tanti big sono pronti a cambiare maglia e portato stravolgimenti inaspettati solo fino a qualche giorno fa. Tutto è nato dalla mossa shock della Juventus che sta per piazzare il colpo del secolo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino è ormai ai dettagli, 30 milioni di euro al calciatore per i prossimi 4 anni, ...