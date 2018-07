Calcio | Ozil lascia la nazionale tedesca e accusa | razzismo

agi

: Le bugie hanno le gambe corte... per una comunità è molto più importante la Cultura comune che non il passaporto o… - AnicioBoezio : Le bugie hanno le gambe corte... per una comunità è molto più importante la Cultura comune che non il passaporto o… - ItaSportPress : Germania, Özil dice addio alla nazionale: 'Quando vinciamo sono tedesco, quando perdiamo io immigrato' -… - lextresabogados : #Germania, #Ozil lascia la nazionale dopo le polemiche per la foto con #Erdogan: «Razzismo e mancanza di rispetto... -

(Di domenica 22 luglio 2018) Mesutha comunicato che abbandona ladidella Germania a causa del "" delle critiche contro di lui dopo la deludente prestazione ai Mondiali. "E' con il cuore pesante e dopo lunga riflessione, a causa dei recenti eventi non giocherò più per la Germania a livello interfinché avrò questa sensazione die di mancanza di rispetto"., tedesco di origine turca, milita nella squadra britannica dell'Arsenal. Una sua foto del maggio scorso assieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la dedica "al mio presidente" dopo i mondiali era stata citata dai commentatori che avevano messo in dubbio la sua lealtà nei confronti della Germania.