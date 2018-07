Calcio - Europei Under19 2018 : il tabellone delle semifinali. Orari e programma. C’è l’Italia : L’Italia Under19 maschile di Calcio ha staccato il pass per i Mondiali Under20 del prossimo anno conquistando un posto nelle semifinali degli Europei di categoria dopo il pari odierno contro la Norvegia. Gli azzurrini hanno chiuso al primo posto il Girone A con 7 punti ed ora affronteranno la seconda del Girone B, dove sono in corsa ancora Inghilterra, Ucraina e Francia, che scenderanno in campo domani, lunedì 23 luglio. Il Portogallo, ...

Calcio - Europei Under 19 2018 : Italia-Norvegia 1-1 : gli azzurrini soffrono ma si qualificano alla semifinale ed al Mondiale! : La nazionale italiana maschile di Calcio Under 19 completa l’opera e si regala il pass per le semifinali dell’Europeo e di conseguenza per il Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. Gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro la Norvegia dopo una partita complicatissima in cui sono passati in svantaggio per mano di Haland, il quale realizza con un rigore al 62′ mettendo paura all’Italia. La reazione degli azzurri ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia in semifinale. L’avversaria : data - programma - orario e tv : L’Italia Under19 maschile di Calcio ha staccato il pass per i Mondiali Under20 del prossimo anno conquistando un posto nelle semifinali degli Europei di categoria dopo il pari odierno contro la Norvegia. Gli azzurrini hanno chiuso al primo posto il Girone A con 7 punti ed ora affronteranno la seconda del Girone B, dove sono in corsa ancora Inghilterra, Ucraina e Francia, che scenderanno in campo domani, lunedì 23 luglio. L’Italia ...

Italia-Norvegia - Europei Calcio Under19 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : La nazionale italiana maschile di calcio under 19 si gioca la qualificazione alle semifinali dell’Europeo, con conseguente pass iridato, nell’ultima partita del gruppo A contro la Norvegia. Gli azzurrini vogliono dare seguito alle prime due vittorie contro Finlandia e Portogallo con un’altra prestazione di ottimo livello che certificherebbe la bontà del lavoro svolto dal ct Paolo Nicolato su questo gruppo. L’Italia deve ...

Calcio - Europei Under 19 : Italia-Norvegia. Programma - orari e tv : Si avvicina il giorno di Italia-Norvegia, valevole come terzo e ultimo incontro del girone A degli Europei Under 19 di Calcio. La nazionale italiana può contare su due successi, contro la Finlandia padrona di casa per 1-0 e contro il Portogallo per 3-2; la Norvegia è invece stata sconfitta per 1-3 dal Portogallo, ma ha battuto per 3-2 la Finlandia. Vincendo questa partita, l’Italia, oltre alle semifinali, si assicurerebbe la partecipazione ...

Calcio - Europei Under 19 2018 : gli azzurrini sfidano la Norvegia per blindare qualificazione e primo posto del girone : La nazionale italiana di Calcio Under 19 è ad un passo dall’obiettivo principale di questa spedizione in terra finladese, la qualificazione alle semifinali dell’Europeo e di conseguenza anche al Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. Gli azzurrini sono in vetta alla classifica del gruppo A a punteggio pieno dopo le vittorie con Finlandia e Portogallo, e può contare su 3 punti di vantaggio rispetto a Portogallo e Norvegia prima ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia-Portogallo 3-2 : grande vittoria degli azzurrini - semifinale ad un passo : L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando del Gruppo A degli Europei Under19 di Calcio. grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale, basterà infatti un pareggio con la Norvegia per continuare a sognare. Inizia in discesa il match per l’Italia, che al ...

LIVE Italia-Portogallo - Europei Calcio Under19 in DIRETTA : gli azzurrini si giocano l’accesso in semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valevole per la fase a gironi degli Europei Under19 di calcio che si stanno disputando in Finlandia. Entrambe le rappresentative giovanili, inserite nel gruppo A, hanno ottenuto una vittoria nella partita d’esordio: gli azzurrini si sono imposti di misura contro la nazionale ospitante grazie alla rete di Nicolò Zaniolo; i lusitani sono reduci da un agevole successo contro ...

Italia-Portogallo - Europei Under 19 Calcio : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : La nazionale italiana di calcio Under 19 affronterà nella seconda giornata degli Europei di categoria il Portogallo, in una partita cruciale per le sorti del gruppo A. Gli azzurri, con un risultato positivo, possono ipotecare la qualificazione alle semifinali e al Mondiale Under 20 che si disputerà nel 2019 in Polonia. L’Italia si garantirebbe un posto tra le prime due del girone con due pareggi contro Portogallo e Norvegia, ma non sarà ...

Calcio femminile - Europei Under19 : Italia-Olanda 1-3 - esordio amaro per le azzurrine a Biel : E’ iniziata quest’oggi in Svizzera l’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile Under19 nella fase finale degli Europei di categoria. La squadra di Enrico Sbardella, inserita nel gruppo B con Olanda, Danimarca e Germania, è stata sconfitta all’esordio, a Biel, dalle olandesi con il punteggio di 3-1. Un ko pesante per quanto la partita ha evidenziato. Le ragazze di Sbardella hanno pagato dazio nel primo tempo ...

Calcio - Europei Under19 : gli azzurrini sfidano il Portogallo per centrare le semifinali ed il pass iridato : Domani, venerdì 19 luglio, si disputerà la seconda giornata del gruppo A degli Europei Under 19 di Calcio, in corso di svolgimento in Finlandia. L’Italia, dopo aver conquistato i tre punti all’esordio con i padroni di casa, andrà a caccia di punti fondamentali in chiave qualificazione contro i temibili portoghesi, vittoriosi 3-1 con la Norvegia nel primo match. La seconda giornata del nostro raggruppamento vedrà perciò lo scontro tra ...

