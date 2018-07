Cagliari-Bolzano 3-0 | Pavoletti-Farias già in forma campionato

calcioweb.eu

(Di domenica 22 luglio 2018)– Ilsupera 3-0 la Virtusnella nuova amichevole disputata questo pomeriggio a Pejo. Esaurita la tribuna dello stadio: tanti i tifosi delaccorsi per assistere all'incontro, nonostante un tempo incerto che minacciava pioggia. Per l'occasione, sono arrivati da tutto il Nord Italia (molti gli emigrati) ma anche dalla Sardegna. Il Presidente Tommaso Giulini, che ha seguito la partita dalla tribuna assieme ai sostenitori rossoblù, è stato raggiunto in ritiro dal Direttore Generale Mario Passetti, accompagnato dal Responsabile della Comunicazione, Alessandro Steri. La partita si sblocca nella ripresa, apre, poi la doppietta di.