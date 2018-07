Burberry brucia abiti e accessori per oltre 34 milioni di euro Il motivo? Difendere

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 luglio 2018) Immaginatevi una montagna didi, il cui valore supera i 34di, dati alle fiamme. È il destino che è toccato agli avanzi di magazzino nel noto marchio simbolo della moda britannica nel mondo. A conti fatti, questa cifra si potrebbe tradurre in 20mila dei suoi iconici trench. Non solo, a spulciare i bilanci dell’azienda, si scopre che negli ultimi cinque anni sarebbero state distrutte merci per 100di, con un trend di netta crescita se si considera che nel 2013 i capi distrutti valevano soltanto 5 o 6. Una decisione che ha lasciato perplessi gli azionisti ed ha suscitato molte polemiche. La maison britannica, famosa in tutto il mondo per il suo iconico impermeabile beige dalla fodera scozzese, è impegnata in una campagna di rilancio del marchio, ultimamente un po’ appannato rispetto ai concorrenti, per questo si è ...