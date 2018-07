Buon compleanno Selena Gomez | le 5 frasi più ispiranti che ha detto nell’ultimo anno

Buon compleanno Nina Moric - Mireille Mathieu - George di Cambridge… : Buon compleanno Nina Moric, Mireille Mathieu, George di Cambridge… …Valerio Bianchini, Maurizio Bianconi, Piergiorgio Negrisolo, Giovanni Battaglin, Fausto Guilherme Longo, Filippo Ceccarelli, Elena Pontiggia, Emidio Oddi, Nicola Gratteri, Emilio Butragueno, Fabrizia Giuliani, Giuseppe Battiston, Cesare Casella, Piero Ricca, Franco Battaini, Antonio Castricone, Alessandro Lucarelli, Roberto Stellone, Marco Marchionni, Boukary Dramé, Andrea ...

Buon compleanno Matilda - compagna di avventure di Chiara Ferragni e Fedez : Se pensi a Chiara Ferragni, oltre a Fedez e Leone, pensi anche a Matilda. La french bulldog star di Instagram (ha una sua pagina, ovviamente) che vive con loro, tra Los Angeles e Milano, dal 2010. E che proprio oggi, 21 luglio, compie otto anni. https://www.instagram.com/p/Bj7sPYhF9pb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1l74lrc4hdwc6 Chiara la festeggia su Instagram: «Happy birthday to my firts baby @MatildaFerragni who is with auntie ...

Buon compleanno Ernest Hemingway : lo scrittore che sfidò la vita per sconfiggere la morte : Il 21 luglio del 1899 nasce a Oak Park, nell'Illinois, quello che per molti è stato il "primo scrittore del XX secolo". Colui che creò il mito dello scrittore sempre in lotta con la vita: combatté in guerra, amò molte donne, fu uno strepitoso bevitore. E divenne persino amico di un orso, con cui su ubriacò per festeggiare tra i boschi del Montana.Continua a leggere

Buon compleanno PRESIDENTE! ALTROVE PER MANDELA : Sono passati 100 anni tondi dalla nascita di Nelson MANDELA (18 luglio 1918) e il Ristorante ALTROVE ha deciso di ricordare il suo COMPLEANNO con una festa proprio mercoledì 18 luglio con performance dal vivo, musica , reading e interventi a cura di MaTeMù, il Centro Giovani scuola d’arte del Cies Onlus. “ALTROVE – aggiunge Elisabetta Melandri presidente del Cies Onlus – è il ristorante della Onlus CIES che nel 1983 fu fondata ...

L’ammiraglia Opel compie 80 anni : Buon compleanno Kapitän! : Una vettura fondamentale: la Opel Kapitän festeggia un importante anniversario Quando una delle grandi vetture della storia dell’automobile compie 80 anni bisogna festeggiare. La carriera della Opel Kapitän iniziò nel 1938 e la vettura restò L’ammiraglia del marchio per ben 32 anni. In occasione di questa festa di compleanno, 25 Kapitän in perfette condizioni hanno effettuato un tour dalla sede di Opel di Rüsselsheim al Museo Ferroviario ...

Ad Handanovic i migliori auguri da parte di tutto il mondo nerazzurro!

