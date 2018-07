BREXIT | CI SARÀ UN SECONDO REFERENDUM? Ultime notizie | tutti contro May | la Ue ‘vicina’

BREXIT - sarà crisi di governo? i ministri Davis e Johnson hanno dato le dimissioni : Duro colpo per il governo conservatore britannico di Theresa May che nelle ultime ore ha visto il susseguirsi delle dimissioni di due dei più importanti ministri britannici: David Davis e Boris Johnson. Le dimissioni dei ministri Prima il ministro per la Brexit, David Davis, che stanotte ha annunciato le sue dimissioni poiché pensa che il governo May sia stato troppo concessivo nei confronti dell'Unione Europea. Non condividendo più la linea del ...

Il governo di Theresa May sta andando in pezzi e nessuno sa che BREXIT sarà : E aveva aggiunto che la creazione di un'area di libero scambio tra Unione Europea e Gran Bretagna sulla base di regole comuni, 'lascia il controllo di larghe porzioni della nostra economia all'Ue e ...

Jaguar Land Rover - Pronti a lasciare il Regno Unito se non ci sarà un accordo sulla BREXIT : Jaguar e Land Rover sono due marchi sinonimo del Regno Unito e della grande tradizione automobilistica britannica. Eppure la Jaguar Land Rover Automotive, la società creata dai proprietaria indiani della Tata Motors per unire i due brand sotto un unico cappello, è pronta ad abbandonare il Paese e a chiudere le sue fabbriche per non dover affrontare le conseguenze della cosiddetta hard Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ...

Forse BREXIT non sarà poi così favorevole ai pescatori britannici : Nonostante moltissimi pescatori votarono per uscire dall'Unione, convinti che gli avrebbe portato grossi vantaggi The post Forse Brexit non sarà poi così favorevole ai pescatori britannici appeared first on Il Post.

Not Tonight : il simulatore di BREXIT SARÀ disponibile tra un mese : I giochi a sfondo politico stanno sempre più aumentando ( Papers Please e Beholder), oggi arriva un altro lavoro di No More Robots (i creatori di Descenders, Hypnospace Outlaw) che combina politica e la bit-art per dare vita ad un simulatore di Brexit. Come riporta Rock Paper Shotgun, in Not Tonight (questo il nome del gioco) ricoprirete il ruolo di "bouncer" in una Gran Bretagna alternativa in qui sono saliti al potere persone non troppo ...