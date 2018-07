Brescia | ragazzina dispersa nei boschi | le ricerche proseguono

Brescia - ragazzina dispersa nei boschi : riprese le ricerche - è corsa contro il tempo : Brescia, ragazzina dispersa nei boschi: riprese le ricerche, è corsa contro il tempo Brescia, ragazzina dispersa nei boschi: riprese le ricerche, è corsa contro il tempo Continua a leggere L'articolo Brescia, ragazzina dispersa nei boschi: riprese le ricerche, è corsa contro il tempo proviene da NewsGo.

Ragazzina dispersa nel Bresciano - soccorritori : “Stiamo cercando una persona viva” : In riferimento alle ricerche di Iuschra, la 12enne autistica dispersa da giovedì a Serle, nel Bresciano, i vigili del fuoco hanno dichiarato che si sta cercando “una persona viva“. “Per l’aspetto morfologico della zona e per il profilo psicologico della dispersa che potrebbe tendere più a nascondersi che a farsi trovare, il lavoro è complesso“, hanno spiegato. E’ in corso un vertice coordinato dal prefetto di ...

Ragazzina dispersa nel Bresciano : ricerche ancora senza esito : Sono in corso, per il 4° giorno, a Serle, in provincia di Brescia, le ricerche di Iuschra, la Ragazzina autistica che si è persa durante una gita nei boschi. L’area è stata sorvolata nella notte e all’alba da droni con telecamere che rilevano il calore della presenza umana, ma della 12enne nessuna traccia. Alle 12 giungerà sul posto il prefetto di Brescia per fare il punto della situazione e decidere come dovranno proseguire le ...

Brescia - ragazzina autistica dispersa : ricerche nei boschi : Da ormai quasi 24 ore non si hanno più notizie di Gazi Zannatul Iushra, una 11enne autistica originaria del Bangladesh che si trovava nei boschi di Serle per una gita. La ragazzina risulta dispersa dalle 11 di ieri mattina quando ha lasciato il gruppo guidato dagli operatori dell'associazione Fobap Onlus. In compagnia di altri ragazzi con disabilità avrebbe dovuto vivere una giornata tra i boschi. Stando al racconto degli operatori, ...

Brescia - ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita : Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita Continua a leggere L'articolo Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita proviene da NewsGo.

Ragazzina affetta da autismo dispersa nel Bresciano : elicottero dell’Aeronautica Militare in volo per la ricerca : Un elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare sta partecipando, su richiesta della Prefettura di Brescia, alle ricerche della bambina di 12 anni affetta da autismo dispersa da ieri in zona Serle, in provincia di Brescia. Il velivolo con a bordo personale specializzato aerosoccoritore dell’Aeronautica Militare, imbarcherà anche un team, composto da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, che si unirà alle altre squadre di soccorso presenti a ...

Ragazzina affetta da autismo dispersa nel Bresciano : ricerche senza sosta : Proseguite tutta la notte le ricerche della Ragazzina di 12 anni affetta da autismo dispersa da ieri a Serle, nel Bresciano: la Ragazzina era in compagnia di altri ragazzi e degli operatori della fondazione Fobap, la Fondazione bresciana assistenza psicodisabili, quando si è allontanata correndo durante una passeggiata. Sono stati impiegati droni per la rilevazione termica ed è stato effettuato il sorvolo di elicottero dell’Aeronautica, ma ...

Brescia - ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita : Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita Continua a leggere L'articolo Brescia, ragazzina autistica di 12 anni dispersa durante una gita proviene da NewsGo.