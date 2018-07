Brescia | dodicenne autistica scomparsa nei boschi

vanityfair

(Di domenica 22 luglio 2018) Da tre giorni di lei non ci sono più tracce, ma non si sono ancora perse le speranze di trovarla viva. «È una lotta contro il tempo», dicono i soccorritori che per cercarla le stanno provando tutte: dai droni che rivelano la presenza di calore umano ai cani molecolari. Iuschra Zannatul Gazi ha 12 anni èe si è persa giovedì mattina mentre partecipava a una gita in compagnia di altri bambini disabili sull’altopiano di Cariadeghe di Serle, il «Carsono», come viene chiamato. Quasi cinquecento mila intricatissimi ettari di bosco, con grotte, asperità e cunicoli. Sono già tre notti che la ragazzina è lì fuori: da sola, al freddo e sotto la pioggia. La speranza è che la ragazzina abbia trovato riparo e rifugio dentro una grotta. «Non era mai successo che mia figlia si allontanasse in questo modo, lei non parla ma in famiglia è molto ubbidente. Però tende a nascondersi ...