Bonucci al Psg Ultime notizie | addio Milan? Chi potrebbe sostituirlo in rossonero

Milan - conto alla rovescia per l Europa. Bonucci sempre più vicino al Psg : Milan O - Giovedì, in un senso o nell'altro, si concluderà il lungo e travagliato percorso davanti alla giustizia sportiva europea del Milan post-berlusconiano, iniziato a giugno 2017. Dopo due ...

Milan - colpo di scena : Bonucci -PSG - accordo raggiunto! : Bonucci-PSG - accordo raggiunto tra il PSG e Leonardo Bonucci per il passaggio in terra francese del difensore rossonero. Questo ciò che riportano i colleghi di “TuttoMercatoWeb.com“. Un accordo totale tra il giocatore e il club parigino, ora resterà da valutare la potenziale fumata bianca tra il PSG e il Milan . SACRIFICATO ILLUSTRE Per la rinascita […] L'articolo Milan , colpo di scena : Bonucci-PSG , accordo raggiunto! proviene ...

Bonucci tra Psg e Premier. La Juve non si ferma : Allegri insiste per Godin : Saranno giorni decisivi per Leonardo Bonucci, diviso tra un'avventura al Psg di Buffon e un'esperienza in Premier. Il capitano rossonero prenderà una decisione nei prossimi giorni, mentre il Milan ha ...