Bologna | mister Inzaghi ha “segnalato” un colpo a Bigon

(Di domenica 22 luglio 2018)pronto ad accrescere il proprio contingente a centrocampo, Pippoha segnalato un nome low cost Ilè vigile sul mercato. Il tecnico emiliano Pippo, vorrebbe un uomo d’esperienza a centrocampo e sta seguendo con attenzione le vicende legate al regista del Milan Riccardo Montolivo. Quest’ultimo non è stato convocato per la tournèe americana dei rossoneri ed è in procinto di svincolarsi dal club. Da parametro zero Montolivo potrebbe dunque accasarsi al, affare caldissimo in queste ore nelle quali Badelj potrebbe firmare col Milan.L'articoloha “segnalato” unSPORTFAIR.