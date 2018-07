Boko Haram - nuovo attacco in Ciad : 18 morti - 3mila sfollati - 10 donne rapite : Boko Haram, nuovo attacco in Ciad: 18 morti, 3mila sfollati, 10 donne rapite attacco nella notte a un villaggio ai confini tra Ciad e Niger, almeno 18 persone massacrate sul posto, mentre una decina di donne è stata portata via da uomini armati.Continua a leggere attacco nella notte a un villaggio ai confini tra Ciad […] L'articolo Boko Haram, nuovo attacco in Ciad: 18 morti, 3mila sfollati, 10 donne rapite proviene da NewsGo.

Ciad - attacco Boko Haram : 18 uccisi : 13.59 Diciotto persone sono state uccise in un attacco, probabilmente ad opera di Boko Haram, nella regione del Lago Ciad. Lo afferma una fonte militare Ciadiana. "Elementi di Boko Haram hanno attaccato un villagigo a sud di Daboua", non lontano dal confine con il Niger, e "hanno sgozzato 18 persone, ne hanno ferite altre due e hanno rapito 10 donne".

Dieci soldati del Niger sono morti e altri quattro risultano dispersi dopo un attacco avvenuto contro una postazione militare nel sud-est del Niger, al confine con la Nigeria, attribuito al gruppo jihadista Boko Haram. Lo ha fatto sapere il ministero

Nigeria - nuovo attacco di Boko Haram : 23.45 Nuova strage dei miliziani Boko Haram nello Stato Nigeriano del Borno. Almeno 5 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite a Tungushe, dove un kamikaze si è fatto esplodere accanto a un gruppo che dormiva all'aperto. Subito dopo l'esplosione altri terroristi hanno cominciato a sparare all'impazzata. Poi si sono dileguati, non prima di aver bruciato case a automobili e razziato il villaggio.

Due notizie, da due diverse parti del mondo. La prima arriva da Damboa, nord-est della Nigeria. La seconda da Trenton, New Jersey (Usa). ROBERTO PERSICO(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:08:00 GMT)

Si contano almeno 31 morti nello stato nigeriano del Borno in due attentati compiuti quasi simultaneamente da jahadisti Boko Haram che hanno usato bambine kamikaze che si sono fatte esplodere nella città di Damboa tra la folla di ritorno dai festeggiamente della fine del ramadan. Dopo le deflagrazioni,che hanno causato 6 morti,i terroristi hanno lanciato granate contro chi accorreva per prestare soccorso. Le due bambine kamikaze secondo ...

