BERLUSCONI | FRASE CHOC CONTRO RAFFAELLA FICO E MARIO BALOTELLI Video | Gad Lerner

“Una che va con un negro mi fa schifo”. In un video la frase choc di BERLUSCONI su Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il sito GiustiziaMi.it ha pubblicato un nuovo estratto del video ripreso di nascosto a villa San Martino (depositato agli atti dell’inchiesta Ruby ter) che ritrae Silvio Berlusconi mentre dialoga con Marysthelle Polanco in pieno scandalo Olgettine. Un breve passaggio in cui Berlusconi viene inchiodato mentre pronuncia una frase razzista riferita a Mario Balotelli. La frase era già emersa dagli atti dell’inchiesta ma il video non era ...