Barbara D' Urso e Alberto Mezzetti non sono fidanzati | i due si sarebbero visti per lavoro

Barbara d'Urso e Alberto Mezzetti insieme? Un nuovo retroscena sulla 'soap' dell'estate : E' la "soap" più chiacchierata dell'estate. La presunta sintonia tra Alberto Mezzetti e Barbara d'Urso continua ad...

Barbara D'Urso - casalinga disperata nel promo di Pomeriggio 5. Striscia risponde così : di Ida Di Grazia Il 3 settembre torna su canale 5 'Pomeriggio 5' . Ad annunciarlo ufficialmente è il promo del contenitore pomeridiano che vede la padrona di casa Barbara D'Urso in versione 'casaliga ...

Barbara D'Urso lancia il promo di Pomeriggio 5 e Striscia risponde così : Il 3 settembre torna su canale 5 Pomeriggio 5. Ad annunciarlo ufficialmente è il promo del contenitore pomeridiano che vede la padrona di casa Barbara D'Urso in versione casaliga disperata. Un'...

Barbara D'Urso lancia il promo di Pomeriggio 5 e Striscia risponde così : Il 3 settembre torna su canale 5 'Pomeriggio 5' . Ad annunciarlo ufficialmente è il promo del contenitore pomeridiano che vede la padrona di casa Barbara D'Urso in versione 'casaliga disperata'. Un'...

Pomeriggio Cinque dal 3 settembre 2018 - il promo con Barbara d'Urso (video) : L'abbiamo lasciata 'in volo' nel promo per Domenica Live, uscito qualche giorno fa, ma non c'è neanche il tempo di realizzare il fatto che siamo solo a metà luglio. Barbara d'Urso e quindi Canale 5, giocano da subito la carta della promozione anche per Pomeriggio Cinque.Così, da poche ore ecco i 35 secondi che ci ricordano l'appuntamento dell'undicesima edizione del programma di infotainment della rete ammiraglia Mediaset in ripartenza da ...

Barbara d’Urso - il promo di Pomeriggio 5/ Video - “Da 10 anni una di voi!” : ecco quando tornerà in TV : Barbara d’Urso, presenta il divertentissimo promo di Pomeriggio 5: “Da 10 anni una di voi!”, ecco quando tornerà in TV, la data ufficiale e gli impegni con La Dottoressa Giò.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:24:00 GMT)

Barbara d’Urso pronta per Pomeriggio 5 : tutte le novità. Il VIDEO : Pomeriggio Cinque: l’anticipazione di Barbara d’Urso Dopo il promo di Domenica Live, Barbara d’Urso ha regalato in anteprima ai suoi followers quello di Pomeriggio Cinque (visibile alla fine dell’articolo). La conduttrice partenopea, al lavoro anche in estate, ha voluto lanciare una piccola anticipazione sul rotocalco pomeridiano di Canale5, continuando a tenere informato il suo pubblico sui social. Nel filmato la ...

Barbara d'Urso e il Festival di Sanremo : "Arriverà prima o poi" : Intervistata da Sorrisi in quanto sul set della nuova stagione della rediviva La dottoressa Giò, la vulcanica Barbara d'Urso ha dichiarato che non farà vacanze estive in quanto impegnata a girare la fiction medical di Canale 5.Ma la Bislacca è tornata su un argomento che le sta molto a cuore, un sogno che giace da anni nel cassetto: "Arriverà il Festival di Sanremo, prima o poi. Ma tra un paio d'anni, prima mi prendo del tempo...". Da molto ...

Pomeriggio Cinque 2018/2019 dal 3 settembre – Promo con Barbara D’Urso casalinga : Barbara D'Urso Ancora una volta sarà Barbara D’Urso ad inaugurare la stagione 2018/2019 del Biscione. L’undicesima edizione di Pomeriggio Cinque prenderà il via lunedì 3 settembre su Canale 5. Lo annuncia ufficialmente il Promo della trasmissione che vede ça va sans dire Barbara D’Urso in prima linea. Se per lo spot di Domenica Live è in volo, per il contenitore feriale la conduttrice partenopea è una casalinga ...

La dottoressa Giò - Barbara D’Urso : “Sogno Sanremo” : In attesa del ritorno sul piccolo schermo della fiction La dottoressa Giò, Barbara D’Urso ha rilasciato un'intervista dove ci parla dello show e del suo futuro lavorativo

Barbara D’Urso presa di mira per il selfie con Baudo e Franca Leosini : Barbara D’Urso insieme alla conduttrice tv Franca Leosini e il grande Pippo Baudo si sono scattati ,un selfie da postare su “Instagram” per far sapere al suo milione e mezzo di followers di trovarsi con “due grandissimi”. Eppure la foto da quasi 15mila like scattata insieme alla conduttrice e al mitico Pippo Baudo è stata presa di mira dai leoni da tastiera che hanno notato un dettaglio piuttosto strano nello scatto. Parliamo della posa del ...

Barbara D'Urso - imperatrice di Mediaset : 'Alla fine ho vinto io. Pier Silvio....' : Queen Barbara alla fine vince sempre. La D'Urso racconta a Tv Sorrisi quanta fatica ha fatto a convincere Mediaset a rifare la Dottoressa Giò , la fiction medica che l'ha consacrata. 'Mi rispondevano ...

Barbara d'Urso : 'Sanremo non prima di due anni' : Barbara d'Urso a 61 anni dichiara che prima o poi passerà dalle parti di Raiuno a condurre Sanremo. 'Arriverà il Festival di Sanremo , prima o poi. Ma tra un paio d'anni, prima mi prendo del tempo...',...

“Ferie cancellate”. Niente vacanze estive per Barbara D’Urso. Ecco perché : Che Barbara D’Urso sia una vera stakanovista e un vulcano di energia sono cose nota. Ma quando sono andati in pausa estiva i suoi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si pensava che anche per la conduttrice instancabile fosse arrivato il momento del meritato riposo. A maggior ragione dopo una stagione televisiva intensissima come l’ultima, tra il Grande Fratello, le dirette dal lunedì al venerdì con il salotto pomeridiano su ...