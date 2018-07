Bambino di 10 anni ferito dopo agguato ‘ndrangheta Ultime notizie | governatore Calabria

Agguato di ‘ndrangheta a Reggio Calabria Colpito anche un Bambino di 10 anni : Il piccolo, ricoverato in prognosi riservata, è rimasto coinvolto nella sparatoria costata la vita all’esponente di una cosca locale a Seminara, in provincia di Reggio.

Un morto in agguato di 'ndrangheta - grave un Bambino di 10 anni : Un pregiudicato, Giuseppe Fabio Gioffrè, di 39 anni, ritenuto esponente dell'omonima cosca di 'ndrangheta, é stato ucciso in un agguato in un terreno di sua proprietà in località 'Venere' di Seminara, ...

“Dov’è finito mio figlio?”. Distratto dal cellulare - perde le tracce del Bambino - 5 anni : Quella del cellulare è per molti diventata una vera e propria dipendenza, il telefonino sempre e comunque sotto il naso a qualsiasi ora del giorno, le dita a scorrere rapide tra messaggi da inviare, post da leggere, selfie da scattare e giochini online. Operazioni che vengono svolte quotidianamente da milioni di persone e che però, in certi casi, dovrebbero far riflettere un po’. Di sicuro avrà bisogno di ripensare la sua routine il ...

Abusi su un Bambino 16 anni al padre - 15 a mamma e 'zio' : Dopo essere stato affidato a una nuova famiglia il piccolo aveva raccontato il suo inferno andato avanti per tre anni

Rimini - Bambino di 3 anni investito sulle strisce pedonali. E’ gravissimo : Il bimbo stava attraversando la strada accanto ai suoi genitori quando è stato travolto da un'auto che non ha rispettato la precedenza dei pedoni.Continua a leggere

Depressa dopo la nascita del suo secondo Bambino si impicca : Aimmie muore a 22 anni : Aimmie-Marie Hargreaves si è tolta la vita a soli 22 anni dopo aver dato alla luce il suo secondo bambino. Alla base della sua decisione ci sarebbe la depressione post-partum. L'autopsia ha rivelato che il giorno della tragedia non aveva preso gli antidepressivi e che c'erano tracce di alcol nel suo sangue: "Era una mamma straordinaria".Continua a leggere

“Povero Bambino - lo hanno trovato così”. 8 anni - tutta la famiglia nell’incidente : Le loro vite si sono scontrate ad un incrocio buio, mentre tornavano da festeggiamenti con i propri parenti e amici. Compaesani, tutti di Surbo, comune di 15mila abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. Due i morti, quattro i feriti, di cui una mamma di 40 anni in gravissime condizioni e attualmente in coma. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate un’Audi A/6 e una Fiat Panda. Nell’impatto avvenuto alle 2 di notte di ...

“Un Bambino tra le braccia”. Paola Perego - la notizia che entusiasma tutti. Anche perché nessuno si aspettava una cosa del genere (a 52 anni) : Paola Perego e sua figlia Giulia, per un periodo, hanno vissuto un momento molto difficile. La ragazza non aveva preso bene la decisione dei genitori di separarsi e, per un po’, non ha parlato a sua madre. Giulia è la figlia che Paola Perego ha avuto dal calciatore Andrea Carnevale dal quale ha avuto Anche un altro figlio, Riccardo. Ora, però, i rapporti tra Giulia e sua madre sono sereni e affettuosi e qualche tempo fa abbiamo sentito ...

Bambino di 3 anni cade da un balcone. Il vicino lo prende al volo : Un Bambino di soli tre anni è caduto da un balcone di un'abitazione di Puerto de Mazarrón (Murcia), ma è stato salvato da un vicino, che è riuscito a prenderlo al volo. L'uomo stava passando sotto la casa quando il piccolo è precipitato dal secondo piano. Per fortuna, l'impatto col suolo è stato evitato anche se il Bambino ha sbattuto ad una ringhiera del primo piano. La famiglia, che era dentro casa, ...

Bambino di 6 anni investito dal trattore del nonno : Terribile tragedia a Centallo (Cuneo), in frazione San Biagio. Questa mattina un Bambino di soli 6 anni è deceduto dopo essere stato investito da un trattore. L'incidente è avvenuto nel cortile di un'azienda agricola poco dopo le 9 di questa mattina. Immediatamente dopo l'incidente sono stati allertati i soccorsi, compresi i vigili del fuoco; sul posto è anche intervenuta un'equipe medica con l'elisoccorso. Purtroppo tutti i tentativi di ...

Investito dal trattore del nonno - muore Bambino di 6 anni : Un bambino di sei anni è morto nel Cuneese dopo essere stato Investito da un trattore nel cortile dell'azienda di famiglia. L'incidente è avvenuto a San Biagio, una razione di Centallo. È stato immediatamente avvertito il 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Alla guida del mezzo agricolo, secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, c'era il nonno della vittima.

Dolore infinito muore Bambino di 7 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Dolore infinito muore bambino di ...

Bambino di 6 anni disperso nelle acque di Bibione: ricerche in corso