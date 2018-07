Bambina autistica scomparsa a Serle Ultime notizie | prefetto Brescia | “è come se fosse

Allarme e angoscia in Italia : Bambina autistica scompare durante una gita : È Allarme . C’è angoscia e preoccupazione per una bambina autistica di 12 anni scomparsa in un bosco a Serle, in provincia di Brescia il 20 luglio mattina, intorno alle 11,30. La ragazzina di cui si sono perse le tracce, ricostruisce Il Giornale, si trovava in una zona boschiva in compagnia di altri suoi coetanei, tutti con problemi di disabilità. Un gruppo di 15 giovanissimi che sarebbe dovuto essere accudito e sorvegliato con cura ...

