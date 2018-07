Baci e abbracci La cronista Tg1 embedded nei 5 Stelle

Tutti pazzi per Kolinda - la presidentessa croata che abbraccia e Bacia tutti : Che parla sette lingue e Forbes la piazza al 39esimo posto tra le donne più potenti del mondo. Impegnata in politica fin dal 1991 quando è in prima fila nella nascita dello Stato con il partito ...

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme - Baci ed abbracci tra i due ex coniugi : Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si frequentano ancora, dopo la separazione tra i due ex coniugi vige la serenità Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno messo la parola fine al loro matrimonio 8 mesi fa. Proprio prima di Natale, l’imprenditore e la showgirl si sono detti ‘addio’, ma senza rancore. La calabrese ha incontrato in questi giorni Briatore per un passaggio con l’aereo privato dell’ex ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi?/ Baci e abbracci a Formentera spazzano via ogni dubbio : Sono i paparazzi di Chi a spazzare via ogni dubbio: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non sono in crisi ma si godono le vacanze a Formentera con buona pace di figli e pettegoli social(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Thailandia - niente Baci e abbracci : i genitori dei baby calciatori aspettano dietro un vetro : Non hanno detto loro chi sarebbe stato portato fuori per primo. Dopo che la missione è riuscita, facendo esultare tutta la Thailandia e il resto del mondo, i nomi dei primi quattro ragazzi tornati alla luce non sono stati diffusi. Neppure quando erano già al sicuro all'ottavo piano dell'ospedale di Chiang Rai. Ancora non hanno potuto abbracciarli ...

GF - Alberto Mezzetti e l'appuntamento con Barbara d'Urso : «Un abbraccio - poi il Bacio...» : MILANO - «È stata una serata piacevole, anche Barbara è rimasta contenta. Di sicuro continuerò a corteggiarla», Alberto Mezzetti, vincitore dell?ultima edizione...

STEFANIA PEZZOPANE / Abbraccio e Bacio con Simone Coccia : lui - "quanto sei bella!" : STEFANIA PEZZOPANE, a gran sorpresa, torna al Grande Fratello 2018 per una seconda volta. Nuovo gesto d'amore per il fidanzato Simone Coccia per la finalissima!(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Grande Fratello - l'abbraccio straziante tra le amiche Lucia e Veronica : scatta il Bacio lesbo : Si fa sempre più intima l'amicizia al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Lucia Orlando e Veronica Satti . Complice l'uscita di Filippo Contri dalla casa, le due concorrenti hanno più tempo libero ...

Nina Moric contro Malgioglio : «Non mi deve aiutare nessuno e del Bacio di Luigi non me ne frega niente». Poi abbraccia Mariana : Dopo lo sfogo di Nina Moric durante la diretta del Grande Fratello contro gli attacchi di bullismo subiti la scorsa puntata, Barbara D'Urso torna a parlare con lei di Luigi Favoloso e del misterioso ...