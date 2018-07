Baby George compie 5 anni e arriva bellissima foto inedita del principino

Ecco come festeggerà il compleanno Baby George : come festeggerà il suo compleanno George Alexander Louis? Secondo alcune indiscrezione il ??futuro re potrebbe spegnere le sue prime cinque candeline ai Caraibi. Pare infatti che William e Kate abbiano portato i loro figli in vacanza nell’esclusiva isola di Mustique. Negli ultimi 12 mesi George ha fatto numerose apparizioni in pubblico, a cominciare dal primo giorno di scuola fino alle boccace sul balcone di Buckingham Palace durante il ...

Charlotte 1 - Baby George 0. Colpo di scena : ecco l'ultima sui principini : La piccola infatti condizionerebbe notevolmente l'economia del Paese, più del fratello maggiore. Lo rivela un'indagine condotta dal Reader's Digest, che ha pubblicato un elenco del valore stimato dei ...

Charlotte 1 – Baby George 0. Colpo di scena : ecco l’ultima sui principini : La Royal family britannica piace ed è seguitissima. E inoltre da quando è arrivata Meghan Markle, che il 19 maggio scorso ha sposato il principe Harry, non c’è giorno che non si parli di lei. Look (ed eventuali strappi al protocollo), segreti beauty, voci di corridoio sul rapporto con la regina o con la cognata Kate Middelton. Già, Kate. È in congedo maternità ma per certi eventi ufficiali fa un’eccezione, la duchessina. Ha ...

Ecco il primo regalo per il compleanno di Baby George : George Alexander Louis si prepara a un grande compleanno. Il 22 luglio il futuro re compie 5 anni. E i festeggiamenti iniziano da una nuova moneta in argento da 5 sterline (come i suoi anni), appena rilasciata dalla Zecca di Stato in suo onore. La moneta raffigura la leggenda di San Giorgio e il Drago. Il 23 aprile, giorno di San Giorgio, oltre a essere l’onomastico di baby George, è la festa del patrono dell’Inghilterra. E adesso è ...

“In suo onore”. Compleanno Baby George - il regalo è già pronto. E svelato : eccolo. Il principino spegne 5 candeline : Royal family, situazione attuale: Kate Middleon seppur in congedo maternità non ha rinunciato a presenziare alla finale del torneo di Wimbledon, di cui è anche madrina, e ha lasciato tutti a bocca aperta con quell’abito giallo di Dolce e Gabbana. E ha anche sfoggiato il cosiddetto ‘push present’, il tradizionale regalo che i papà fanno alle neo mamme: per la nascita di Louis William le ha regalato uno splendido anello ...

Ecco perché papà William è cool (per Baby George) : I papà sono tutti fortissimi per i propri figli, e spesso l’ammirazione si rafforza nel momento in cui li vedono all’opera. Non fa eccezione George di Cambridge, 5 anni il prossimo 22 luglio. Per lui il padre William è uno tosto, ma non certo perché di professione fa il principe. La folgorazione, ha rivelato lo stesso duca di Cambridge oggi, durante l’inaugurazione del Defence and National Rehabilitation Centre, riservato ai ...

Baby George con la pistola giocattolo : la polemica esplode online - : Quello che dovrebbe rappresentare solamente un gioco infantile privo di secondi fini è stato attaccato sul web dagli utenti di tutto il mondo, sollevando polemiche e commenti quali: 'Triste vedere un ...

Baby George diventa grande : George Alexander Louis è nato in un caldo pomeriggio di metà luglio 2013. Cuspide, cancro, segno cinese Serpente, tutta la Gran Bretagna ha aspettato con ansia l’arrivo del futuro re, del primogenito di William e Kate Middleton, coloro che giovani, belli e innamorati incarnavano alla perfezione il nuovo volto della monarchia britannica. La speranza nuova dopo la favola spezzata di Lady Diana e del principe Carlo. Fu festa grande quando ...

“Non c’è niente da ridere”. Royal family nella bufera per le nuove foto di Baby George : Nemmeno il tempo di fare un sorriso per le foto di Baby George ‘zittito’ dalla cuginetta Savannah Phillips sul balcone di Buckingham Palace, durante la tradizionale parata del Trooping the Colour in onore del compleanno della regina, che impazza la polemica. Al centro proprio il principino, il primogenito di William e Kate Middleton che, di solito, fa impazzire i sudditi e i fan della famiglia reale di tutto il mondo con le ...

Baby George con la pistola giocattolo scatena la polemica : ecco cos'è successo : ... anche perché chi, da piccolo, non ne ha mai avuta una? Se però quel bambino mostra tratti di aggressività latente, ed è uno dei più noti e in vista di tutto il mondo, le cose cambiano e la polemica ...

“Shhh!”. E diventa subito protagonista : ecco chi è la bambina che ha ‘osato’ zittire Baby George : Per Meghan Markle era la prima volta sul balcone di Buckingham Palace per le celebrazioni per il compleanno della Regina Elisabetta. La parata Trooping The Colour è una tradizione che si rinnova ormai da quasi tre secoli, tra uniformi militari per gli uomini e look glamour per le donne. Chiaramente, a proposito di look, è scattato subito il confronto tra cognate. Come scrive Vanity Fair, Kate Middleton ha optato per un vestito azzurro ...

Chi è Savannah Phillips - la bambina che ha osato zittire Baby George? : Un giorno sarà re, ma al momento deve sottostare (anche) agli ordini di una cugina più grande. Non c’è pace per baby George, che dopo il broncio «reale» al matrimonio di zio Harry (con Meghan Markle), è diventato protagonista di un altro meme. Siamo sul balcone di Buckingham Palace per la tradizionale parata aerea del Trooping the Colour in onore di Elisabetta II, eccezionalmente senza occhiali dopo un intervento alla cataratta, e ad ...