Azzurrini in semifinale

Calcio - Europei Under 19 2018 : Italia-Norvegia 1-1 : gli Azzurrini soffrono ma si qualificano alla semifinale ed al Mondiale! : La nazionale italiana maschile di Calcio Under 19 completa l’opera e si regala il pass per le semifinali dell’Europeo e di conseguenza per il Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. Gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro la Norvegia dopo una partita complicatissima in cui sono passati in svantaggio per mano di Haland, il quale realizza con un rigore al 62′ mettendo paura all’Italia. La reazione degli azzurri ...

Calcio - Europei Under 19 2018 : Italia-Norvegia 1-1 : gli Azzurrini soffrono ma si qualificano alla semifinale ed al Mondiale! : La nazionale italiana maschile di Calcio Under 19 completa l’opera e si regala il pass per le semifinali dell’Europeo e di conseguenza per il Mondiale Under 20 dell’anno prossimo. Gli azzurrini hanno pareggiato per 1-1 contro la Norvegia dopo una partita complicatissima in cui sono passati in svantaggio per mano di Haland, il quale realizza con un rigore al 62′ mettendo paura all’Italia. La reazione degli azzurri ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia-Portogallo 3-2 : grande vittoria degli Azzurrini - semifinale ad un passo : L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando del Gruppo A degli Europei Under19 di Calcio. grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale, basterà infatti un pareggio con la Norvegia per continuare a sognare. Inizia in discesa il match per l’Italia, che al ...

Calcio - Europei Under19 2018 : Italia-Portogallo 3-2 : grande vittoria degli Azzurrini - semifinale ad un passo : L’Italia batte 3-2 il Portogallo e balza al comando Gruppo A degli Europei Under19 di Calcio. grande prova degli azzurrini che sfruttano la superiorità numerica e impongono il proprio gioco conquistando tre punti fondamentali. La squadra di Paolo Nicolato guida ora la classifica con sei punti e vede vicinissima la semifinale. Inizia in discesa il match per l’Italia, che al 9’ passa in superiorità numerica per il fallo da ultimo uomo di Diogo ...

LIVE Italia-Portogallo - Europei calcio Under19 in DIRETTA : gli Azzurrini si giocano l’accesso in semifinale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valevole per la fase a gironi degli Europei Under19 di calcio che si stanno disputando in Finlandia. Entrambe le rappresentative giovanili, inserite nel gruppo A, hanno ottenuto una vittoria nella partita d’esordio: gli azzurrini si sono imposti di misura contro la nazionale ospitante grazie alla rete di Nicolò Zaniolo; i lusitani sono reduci da un agevole successo contro ...

Beach Volley – Campionato Europeo U20 - gli Azzurrini Cappio e Windisch accedono in semifinale : La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive centra l’accesso in semifinale, dove affronteranno adesso i russi Shekunov-Veretiuk Ad Anapa nel Campionato Europeo under 20 di Beach Volley gli azzurrini gli azzurrini Paolo Cappio e Jakob Windisch con una splendida cavalcata hanno centrato l’accesso in semifinale. La coppia italiana grazie a tre vittorie consecutive contro i cechi Dzavoronok-Tezzele 2-1 (21-17, 15-21, ...

Europeo Under 17 - Azzurrini sfideranno in semifinale il Belgio : Sarà il Belgio l’avversario dell’Italia nella semifinale del Campionato Europeo Under 17 in programma giovedì (ore 13 locali, 14 italiane) a Rotherham. I Diavoletti Rossi hanno battuto 2-1 in rimonta nei quarti di finale i Campioni d’Europa in carica della Spagna e giovedì avranno così l’occasione di riscattare la sconfitta casalinga di un anno fa, quando un gol nel finale di Caligara regalò agli azzurrini il successo ...

Calcio - Europei Under17 2018 : Italia-Svezia 1-0. Decide Vergani - Azzurrini in semifinale : L’Italia Under 17 batte 1-0 i pari età della Svezia e si qualifica per le semifinali dell’Europeo di categoria in corso di svolgimento in Inghilterra: a Rotherham Decide un gol di Vergani dopo soli 4′ di gioco. Ora gli azzurrini attendono di conoscere il nome della prossima avversaria dal confronto tra Belgio e Spagna, che andrà in scena domani. Pronti-via e l’attaccante di scuola Inter sigla il vantaggio, andando per la ...

Calcio - Europei Under 17 : Italia-Svezia 1-0. Decide Vergani - Azzurrini in semifinale : L’Italia Under 17 batte 1-0 i pari età della Svezia e si qualifica per le semifinali dell’Europeo di categoria in corso in Inghilterra: a Rotherham Decide un gol di Vergani dopo soli 4′ di gioco. Ora gli azzurrini attendono di conoscere il nome della prossima avversaria dal confronto tra Belgio e Spagna, che andrà in scena domani. Pronti-via e l’attaccante di scuola Inter sigla il vantaggio, andando per la terza volta in ...