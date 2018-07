ATP Bastad – Fognini | primo step archiviato | “grande soddisfazione | adesso doccia e provo

Tennis - ATP Bastad 2018 : il trionfo di Fabio Fognini!! L’azzurro piega in tre set Gasquet e conquista il settimo titolo in carriera : Un fantastico Fabio Fognini conquista il titolo ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro ha sconfitto il numero 29 del mondo Richard Gasquet (Francia) con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un successo strameritato per il ligure che conquista così il suo settimo titolo nel circuito ATP e da domani sarà n.14 del ranking. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il ligure, costretto a subire un parziale di 8 ...

Fabio il vichingo! Fognini stende Gasquet e si prende l'ATP di Bastad : Fabio Fognini vince la finale di Bastad: sulla terra rossa svedese il tennista ligure supera Gasquet in 3 set e conquista la vittoria finale Fabio Fognini si aggiudica l'ATP di Bastad. Sulla terra rossa svedese sventola il tricolore, grazie al successo in finale del tennista ligure, capace di battere il francese Richard Gasquet, attuale numero 15 del ranking. Fognini si è imposto in 1 ora e 49 minuti, battendo il francese al terzo set

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fognini/Bolelli conquistano la finale del torneo di doppio. Gli azzurri superano in tre set Oswald/Mirny : Missione compiuta per Fabio Fognini e Simone Bolelli che, un po' a sorpresa, superano in semifinale la coppia composta dall'austriaco Philipp Oswald e dal bielorusso Maks Mirny, testa di serie numero 1 del torneo con il punteggio di 6-3 4-6 10-4. in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match molto ben giocato dagli azzurri nel primo parziale e capaci poi di venir fuori alla distanza nel super tie-break del terzo valso il successo

