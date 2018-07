Associazioni sportive dilettanti | possono essere a scopo di lucro?

Lombardia : 1 - 6 milioni di euro per le Associazioni sportive senza scopo di lucro : ... oltre una riserva di una parte delle risorse su entrambe le linee per lo sport dei disabili. Entro 60 giorni si attende l'emanazione del bando attuativo da parte della direzione generale Sport e ...

Sport : giunta Lombardia stanzia 1 - 6 mln per Associazioni sportive : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – La giunta regionale della Lombardia ha stanziato un fondo da 1 milione e 600mila euro per sostenere comitati, delegazioni regionali e associazioni o società Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che nella regione sono oltre 10mila. La proposta è dell’assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi. “E’ un atto dovuto – spiega – per lo sviluppo della pratica e della ...