Articolo 1-Mdp | Roberto Speranza eletto coordinatore all’unanimità | “Costruire

(Di domenica 22 luglio 2018)è statonazionale dall’assemblea politico programmatica diUno-Mdp. E, per ora è soltanto un segnale, ma il fatto che Pier Luigi Bersani lanci l’hashtag #perl’alternativa, lo stesso inaugurato dal segretario del Pd Maurizio Martina nell’assemblea del 14 luglio che l’ha incoronato segretario, potrebbe far ben sperare i nostalgici del vecchio centrosinistra. Di certo, come ha annunciato lo stessodavanti ai 500 delegati, alle Europee si correrà sotto il simbolo di Liberi e Uguali. L’idea uscita dall’assemblea, è però quella di creare una “piattaforma per l’alternativa” con tutte le forze di sinistra radicale, riformista e “anche i sedicenti di sinistra” per usare le parole di Bersani, rivolte in maniera poco velata al suo ex partito. Gli scopi della nuova formazione politica li ...