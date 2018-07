Arrowverse al Comic-Con | trailer | casting | anticipazioni da Arrow | The Flash e le altre

blogo

(Di domenica 22 luglio 2018) L'continua ad espandersi. L'universo tratto dai fumetti DC, prodotto da Greg Berlanti e Warner Bros per The CW si prepara ad accogliere Batwoman che sarà introdotta nel classico crossover di dicembre tra le varie serie tv che quest'anno vedrà partecipare Black Lightning oltre a, Supergirl e Thema non Legends of Tomorrow.Il-Con di San Diego è stata l'occasione non solo per introdurre già il nuovo crossover di dicembre, ma anche, se non soprattutto, per mostrare idelle nuove stagioni delle diverse serie tv e annunciarne alcune novità.la settima stagione al-Con prosegui la letturaal-Con:da, Thee leserie tv pubblicato su TVBlog.it 22 luglio 2018 11:23.