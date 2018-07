“Arriva | arriva | arriva… ho no!” | ecco dove finisce l’ovale calciato dal campo di rugby

Spazio - Battiston : “Arriva il primo Fondo Venture Capital di circa 80 milioni” : Un Fondo Venture Capital per sostenere le attività spaziali italiane. Lo ha annunciato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, oggi nel corso della celebrazione per i 30 anni dell’Asi. “In un settore così di sviluppo rapido, pieno di idee e di iniziative, di tecnologie e innovazione, uno strumento per attirare investimenti -ha detto Battiston- è quello del Capitale Venture, uno strumento finanziario che ...

“Arriva Caronte”. Meteo : temperature infernali - poi la ‘sorpresa’ : Dimenticato ormai dal luglio 2017 – quando infuocò l’Italia per tantissimi giorni – anche quest’anno ‘Caronte’ torna a infiammare l’Italia, ma non per molto. Nel weekend di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, l’alta pressione africana conquisterà il nostro Paese, portando due giornate soleggiate e molto calde, fanno sapere gli esperto del sito ‘iLMeteo.it’. Le temperature saliranno vertiginosamente ...

MotoGp – Petrucci tra problemi e difficoltà : “Arrivare 8° non è il massimo - ma guardo il lato positivo - ecco qual è” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo l’ottavo posto al Gp di Catalunya: il ternano della Pramac guarda il bicchiere mezzo pieno Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa ...

Beppe Grillo festeggia il governo : “Arriva un mondo nuovo” : «Questo suono determina la divisione di un mondo che se ne sta andando con un mondo che arranca e sta arrivando», dice Beppe Grillo dal palco della festa M5S suonando una campanella che ricorda quella del passaggio di consegne da un governo all’altro. «C’è un mondo che se ne va, che agonizza, e un mondo che sta arrivando e noi stiamo accelerando»,...

Meteo : “Arriva Scipione”. È in arrivo un cambiamento sorprendente : temperature ballerine in tutta Italia : Finalmente stiamo entrando nella primavera inoltrata, maggio è il mese della transizione verso l’Estate e può già dare qualche indicazione interessante su come proseguirà la stagione. A ridosso dell’ultimo weekend mensile, è pronto ad arrivare sul nostro Paese il possente anticiclone africano Scipione. Dopo un lungo periodo molto instabile su tutta Italia infatti sembra arrivare il caldo che tutti stavamo aspettando. Secondo ...

Alessia Prete delusa dopo l’incontro con madre al GF : “Arrivata a casa mi mangiano” : Alessia Prete dopo l’incontro con la madre al Grande Fratello: la concorrente si sfoga con le altre ragazze Ieri sera il Grande Fratello ha dato la possibilità ad Alessia Prete di rivedere sua madre. Chi segue il GF lo sa quale sono state fino ad oggi le paure della concorrente in merito alla sua relazione con […] L'articolo Alessia Prete delusa dopo l’incontro con madre al GF: “Arrivata a casa mi mangiano” proviene ...

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : “Arriva un grande attaccante” : Calciomercato Milan – Il Milan ha chiuso la stagione con la qualificazione in Europa League, adesso è già il momento di pensare alla prossima stagione ed al mercato. Interessanti indicazioni da parte di Mirabelli a Milan TV: “Per Donnarumma non abbiamo ricevuto offerte e lui non ci ha detto di voler andare via. Per noi è un patrimonio importante, vogliamo tenerlo a lungo. Cerchiamo un centrocampista, un attaccante esterno e un grande ...