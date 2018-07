Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo 2018 | Stefano Ghisolfi quinto a Briançon | vincono

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Stefano Ghisolfi in finale a Briançon - non ce la fa Laura Rogora : Torna la Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva 2018, e lo fa di nuovo in Francia, a Briançon, con il solo pianeta del lead impegnato nell’arco di due giorni. Si sono svolte poco fa le semifinali dell’evento nella città alpina. Tra gli uomini, Stefano Ghisolfi, già vincitore pochi giorni fa a Chamonix, si è qualificato per l’atto conclusivo; tra le donne, pur non sfigurando, Laura Rogora non riesce ad arrivare allo sbarramento ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Briançon : La Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva fa tappa a Briançon, in Francia, dove tra venerdì 20 e sabato 21 luglio si disputerà la terza prova del lead. Questo l’elenco dei convocati dell’Italia, diramato dal Direttore Tecnico Pietro Pozza, d’accordo con il Tecnico di Specialità Luca Giupponi: Stefano Ghisolfi G.S. Fiamme Oro Moena Stefano Carnati Ragni Di Lecco Francesco Vettorata G.S. Fiamme Oro Moena Marcello Bombardi Centro ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : MAESTOSO Stefano Ghisolfi! Vittoria memorabile a Chamonix - Italia in trionfo : Uno strepitoso Stefano Ghisolfi ha fatto risuonare l’Inno di Mameli a Chamonix (Francia) e ha trionfato nella prestigiosa tappa transalpina valida per la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Un successo eccezionale per il piemontese che, dopo il quarto posto di pochi giorni fa a Villars, ha fatto subito la differenza nel secondo appuntamento stagionale per quanto riguarda il lead. Il 25enne, secondo in classifica generale lo ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : a Chamonix nuova battaglia. Ghisolfi vuole il podio - Gontero e Fossali outsider. Tutti i favori tra lead e speed : Turno infrasettimanale per la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva che fa tappa a Chamonix (Francia). La disciplina che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2002 sarà protagonista nella rinominata località transalpina con le specialità di lead e speed dall’11 al 13 luglio. Si torna subito a gareggiare dopo l’appuntamento di Villars, con praticamente gli stessi protagonisti che cercheranno di replicarsi. Nel lead ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Chamonix : La Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva fa tappa a Chamonix, in Francia, dove tra giovedì 12 e venerdì 13 luglio si disputeranno la seconda prova del lead e la quinta dello speed. Questo l’elenco dei convocati dell’Italia, diramato dal Direttore Tecnico Pietro Pozza, d’accordo con i Tecnici di Specialità Luca Giupponi e Aldo Reggi: · Stefano Ghisolfi G.S. Fiamme Oro Moena · Stefano Carnati Ragni Di Lecco · Francesco ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Villars 2018 : Ghisolfi sfiora il podio - Dalla Brida si rivela - Fossali e Gontero sottotono : Nel weekend è tornata protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo spettacolo non è mancato a Villars (Svizzera) dove è proseguito il cammino dello speed e dove ha fatto l’esordio stagionale il lead, le specialità più tecnica. Proprio qui l’Italia ha ottenuto il risultato migliore con Stefano Ghisolfi che ha sfiorato il podio: il piemontese, già ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Ghisolfi sfiora il podio a Villars! Schubert - Garnbret - Shikov e Jaubert in trionfo : A Villars (Svizzera) è tornata protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Protagonisti lo speed e il lead, al suo esordio stagionale. LEAD (maschile) – Stefano Ghisolfi sfiora il terzo gradino del podio e si deve accontentare del quarto posto (33+), dopo aver raggiunto lo stesso livello del quotato nipponico Tomoa Narasaki ma impiegandoci più tempo. Il ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : a Villars tutti i big. L’Italia punta su Ghisolfi - Fossali e Gontero : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva torna a essere protagonista dopo un mesetto di assenza e riparte da Villars (Svizzera) dove il 6-7 luglio saranno protagonisti lo speed e il lead. Prosegue l’avventura della velocità mentre la disciplina più tecnica farà il proprio debutto stagionale nell’amena località elvetica, uno dei punti di riferimento per questa specialità che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Villars 2018 : i convocati dell’Italia - torna Stefano Ghisolfi. Spazio a lead e speed : Nel weekend del 6-7 luglio torna protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina sportiva che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo circa un mese di pausa, si riparte da Villars (Svizzera) con lo speed e il lead, la disciplina tecnica al suo debutto stagionale. L’Italia si presenta con particolari ambizioni in terra elvetica e con un contingente abbastanza numeroso. A guidare la nostra squadra ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Gabriele Moroni - niente impresa. Due sorprese a Vail - che lotta in classifica : Gabriele Moroni non è riuscito in una nuova impresa nella Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Settimana scorsa l’Italia si coccolava il suo eroe, capace di trionfare nel massimo circuito per la prima volta in carriera dopo un lungo inseguimento. A due anni dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, il 30enne piemontese esplodeva conquistando un risultato di lusso nel boulder ma una settimana dopo si è fermato in qualifica a Vail. La nostra ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Sugimoto e Puccio trionfano a Vail - a Moroni non riesce una nuova impresa : A Vail (USA) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che entrerà nel programma olimpico da Tokyo 2020. Oggi spazio esclusivamente al boulder, la specialità più tecnica. Al maschile ha vinto il giapponese Rei Sugimoto che è tornato a imporsi nel circuito dopo addirittura cinque anni dall’ultima volta. Il 26enne, terzo la scorsa settimana a Hachioji, ha completato la prova con 2T 4z 4 5 ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Moroni a Vail per una nuova impresa - giapponesi sempre favoriti : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva sbarca a Vail (USA) dove nel weekend dell’8-9 giugno si disputeranno le gare di boulder per entrambi i sessi. Ultimo appuntamento prima di una piccola pausa di inizio estate, si preannuncia comunque grande spettacolo per la prova più tecnica di questa disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia spera in una nuova impresa di Gabriele Moroni. Il 30enne ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Gabriele Moroni e una vittoria storica - l’apoteosi di Hachioji verso le Olimpiadi : Quando Gabriele Moroni si è appoggiato all’uscita dell’ultimo problema sapeva di aver riscritto la storia dell’Arrampicata sportiva italiana. Quando ha completato il suo sforzo con una tecnica sopraffina ha immediatamente compreso di essersi consacrato e di avere preso spazio nella leggenda di questo sport entro i nostri confini nazionali. Una mano ben salda sulla chiusura, l’altra ciondolante in area a esultare in ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : il boulder sbarca a Hachioji - sfida totale tra i big. L’Italia ci prova : Dopo qualche settimana di riposo, nel weekend del 2-3 giugno torna la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva. A Hachioji (Giappone) spazio esclusivamente al boulder, la specialità più tecnica di questa disciplina che farò il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile i favoriti della vigilia sono i primi tre della classifica generale: lo sloveno Jerney Kruder, il giapponese Tomoa Narasaki e il russo Aleksei Rubtsov senza ...