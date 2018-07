optimaitalia

: Aveva annunciato un tour ricco di sorprese e ha mantenuto la parola: @MetaErmal ha fatto il primo regalo ai fan ????… - Radio105 : Aveva annunciato un tour ricco di sorprese e ha mantenuto la parola: @MetaErmal ha fatto il primo regalo ai fan ????… - OptiMagazine : Annunciato primo personaggio transgender in #Supergirl 4, al Comic-Con il trailer e il cast della nuova stagione… - carlorosa80 : RT @Psss_Psss: Di Maio ha dichiarato che sapeva di Savona indagato. Di Maio aveva annunciato che questo sarebbe stato il primo Governo senz… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Qualche ora fa negli Usa è terminata una giornata ricca di eventi al-Con 2018 e, tra questi, abbiamo assistito anche al panel di4. Melissa Benoist e i suoi hanno preso posto in sala prima degli altri eroi The CW, con annunci importanti e novità e non solo nella trama ma anche nel cast dopo le uscite di scena importanti del finale della terza stagione.L'annuncio più sconvolgente è sicuramente quello legato all'arrivo di Nicole Maines. L'attrice nota per i suoi ruoli in Royal Pains e The Trans Lista prenderà parte ai nuovi episodi della serie nei panni delsupereroedella tv ovvero Nia Nal, alias Dreamer.Sarà lei la new entry nel team segnalazioni della CatCo e il suoè stato descritto come "una giovane donna transessuale con una grande spinta a proteggere gli altri. Il viaggio del suosarà molto simile a quello di Kara ...