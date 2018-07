Animali | i cieli del centro Italia si tingono di rosa | è boom di fenicotteri

meteoweb.eu

: Cieli centro Italia si tingono di rosa, è boom fenicotteri - Mikegalax : Cieli centro Italia si tingono di rosa, è boom fenicotteri - mauneobux : #News #Ambiente Cieli centro Italia si tingono di rosa, è boom fenicotteri -

(Di domenica 22 luglio 2018) Secondo quanto segnalano le guide ambientaliste della riserva Diaccia Botrona, la popolazione stanziale dirisulta triplicata nelle acque di bonifica della Maremma toscana a poca distanza da località balneari di Castiglione della Pescaia. Al contempo, in Sardegna, ogni notte stormi di flamingo, dal caratteristico piumaggioto e nell’assetto a V, raggiungono Cabras e Arborea. “Più l’acqua è salmastra e più ci sono, normalmente contiamo 1.200 esemplari ora il censimento di questi affascinanti volatili supera quota 3.000. Un fenomeno positivo che arricchisce la fauna stanziale ma che è dovuto a due negatività: la progressiva erosione delle coste tirreniche registrata negli ultimi anni e la forte siccità delle scorso anno che ha lasciato l’Ombrone in secca e le falde idriche ancora ben lontane dall’essere in saldo positivo,” ...