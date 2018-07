Ancona | accusa un malore e chiama il 118 ma la porta di casa rimane chiusa e lei muore

fanpage

: Bimbo di 8 mesi rimane chiuso dentro l'auto Mamma accusa malore (y) segui il Corriere Adriatico e resta aggiornato… - CorriereAdriati : Bimbo di 8 mesi rimane chiuso dentro l'auto Mamma accusa malore (y) segui il Corriere Adriatico e resta aggiornato… -

(Di domenica 22 luglio 2018) La donna, che da tempo soffriva di problemi respiratori, hato un improvvisoe hato il 118. All'arrivo, la sessantanovenne non rispondeva più ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per aprire ladall'interno, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.