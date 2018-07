Anche la Sicilia racconta l' Emofilia

Incendi in Sicilia : 30 roghi nel Trapanese - impegnato Anche un Canadair : Sono almeno una trentina, finora, le segnalazioni di Incendi nel territorio provinciale di Trapani, giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco: al lavoro anche un Canadair impegnato, con pompieri e forestali, nello spegnimento di un rogo che sta interessando contrada Visicari, vicino a Scopello. L'articolo Incendi in Sicilia: 30 roghi nel Trapanese, impegnato anche un Canadair sembra essere il primo su Meteo Web.

Vitalizi - il M5s vuole tagliarli Anche in Sicilia : Io senza il Vitalizio non avrei potuto mantenere la mia famiglia dopo aver rinunciato al mio lavoro per fare politica. Lo vogliono tagliare? Bene, finita questa legislatura mi farò mantenere, insieme ...

Vitalizi - M5s vuole tagliarli Anche in Sicilia : “Costano 18 milioni l’anno. E li incassano gli eredi degli ex deputati” : Dopo la Camera dei deputati anche l’Assemblea regionale Siciliana. Il Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di delibera all’ufficio di presidenza per tagliare i Vitalizi sull’isola. Dove per la verità erano stati aboliti già nel 2012, quando i deputati regionali hanno cominciato a maturare il diritto a un assegno erogato solo dopo i 65 anni di età e solo su base del sistema contributivo. Ogni anno, però, rimangono da pagare i ...

Una #magliettarossa per #fermarelemorragia di umanità. Anche la Sicilia si mobilita per dire no all'indifferenza. Si parte da Palermo ... : Perché mettersi nei panni degli altri " cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio dell'umanità " è il primo passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi come ...

Il M5s ha un problema coi sondaggi online. Anche in Sicilia vince la casta : Il Movimento 5 stelle ci ricasca. Nuovo sondaggio, nuovo atto di autolesionismo. Sempre, peraltro, sullo stesso tema: la lotta ai vitalizi dei politicanti di professione. Non pago della figuraccia di venerdì scorso – quando nella sfida tra Roberto Fico e la casta fu quest'ultima a trionfare, costrin

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia Anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Sicilia : Anche l'isola entra in Priceless Cities - tesori e luoghi esclusivi per i clienti Mastercard : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Da oggi anche la Sicilia entra a far parte di Priceless Cities, la piattaforma internazionale dedicata a tutti i titolari di carte Mastercard con esperienze uniche legate alle principali città e località del mondo. Dopo Roma e Milano, grazie alla collaborazione tra Mas

Roland Garros 2018 : il giorno di Marco Cecchinato. Il siciliano a caccia della finale contro Dominic Thiem. C’è Anche Nadal contro Del Potro : Il tennis italiano attendeva questo giorno da 40 anni e finalmente è arrivato. Marco Cecchinato, oggi, entrerà probabilmente per primo sul Philippe Chatrier per giocare la sua semifinale del Roland Garros contro l’austriaco Dominic Thiem. L’ennesimo capitolo dell meravigliosa favola parigina del siciliano, che sta vivendo due settimane magiche ed ora si trova ad una sola vittoria dalla prima finale Slam della carriera. Un cammino ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo nel basso Tirreno : Anche Calabria e Sicilia coinvolte nel peggioramento di Venerdì e Sabato : anche Calabria e Sicilia saranno coinvolte nel brusco peggioramento del tempo in atto sull’Italia: tra domani, Venerdì 8, e dopodomani, Sabato 9 Giugno, avremo piogge e temporali anche nel basso Tirreno, quindi nel settore più occidentale della Calabria e più settentrionale della Sicilia (vedi mappa a corredo dell’articolo). Le piogge saranno a tratti intense, con forti temporali accompagnati da raffiche di vento, locali grandinate e ...

Giro di Sicilia auto storiche - al via Anche piloti disabili : Partirà il domani la 28esima edizione del Giro di Sicilia riservata alle auto storiche. La manifestazione, che rievoca il Giro ideato nel 1912 da Vincenzo Florio per far conoscere la "sua" Sicilia al ...

Trenitalia - Pop debutta Anche a Palermo. In Sicilia 43 nuovi treni regionali : Teleborsa, - Dopo un viaggio lunghissimo da Nord a Sud, debutta anche a Palermo il nuovo treno Pop di Alstom commissionato da trenitalia per il trasporto regionale. Presenti i vertici della compagnia ...

Rosario Crocetta avrebbe ricevuto un milione di euro : indagato in Sicilia/ Coinvolto Anche il vice questore : Sicilia, inchiesta Montante: anche l'ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, indagato. avrebbe accettato un milione di euro in cambio della nomina di due assessori regionali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:07:00 GMT)

Sicilia - inchiesta Montante : indagato Rosario Crocetta - con lui Anche altre 30 persone : L'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta risulta indagato dalla Procura di Caltanissetta per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al finanziamento illecito , nell'ambito dell'...