Almeno 11 persone sono morte in un attacco suicida vicino all’aeroporto internazionale di

Almeno 11 persone sono morte nel ribaltamento di una barca in un lago del Missouri : Almeno 11 persone sono morte nel ribaltamento di una barca nel lago Table Rock, nello stato americano del Missouri. I sub stanno cercando altre cinque persone disperse, mentre ci sono sette feriti, due dei quali gravi. Le cause dell'incidente non sono

Notte Bianca dell'Adriatico 2018 - stimate Almeno 300.000 persone sulla Riviera : Questo il primo bilancio, all'alba della quarta Notte Bianca dell'Adriatico, straordinaria sinergia di eventi, spettacoli, intrattenimento, ricettività voluto dall'Amministrazione per promuovere la ...

Almeno dieci persone sono state uccise nel nord-est del Mali - vicino al confine con il Niger : Domenica 15 luglio Almeno dieci persone sono state uccise nel nord-est del Mali, vicino al confine con il Niger. Negli ultimi mesi in questa zona sono morte più di cento persone e tra loro molti civili, a causa degli scontri

Almeno 38 persone sono morte in Giappone in seguito alle forti piogge : Almeno 38 persone sono morte – e altre decine risultano disperse – nel Giappone centro-occidentale, in seguito alle intense piogge e alle successive alluvioni e frane. La maggior parte delle persone sono morte nell'area di Hiroshima, in cui piove da

Almeno 44 persone sono morte in un incidente a un pullman nel nord dell'India : Domenica Almeno 44 persone sono morte nell'incidente a un pullman avvenuto nello stato di Uttarakhand, nel nord dell'India, dove comincia la catena montuosa dell'Himalaya. Non è chiaro cosa sia successo, ma si sa che l'autista del pullman ha per qualche ragione

Almeno 15 persone sono morte a Nairobi - in Kenya - nell'incendio di un mercato : Almeno 15 persone sono morte a causa di un incendio in un mercato di Nairobi, la capitale del Kenya; secondo le autorità locali ci sono inoltre 70 persone ferite. L'incendio si è sviluppato nella notte tra mercoledì e giovedì a

C'è stato un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka - in Giappone - Almeno tre persone sono morte : Un terremoto di magnitudo 6.1 a Osaka, la seconda più grande area metropolitana del Giappone, ha causato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre 200. La scossa è avvenuta poco prima delle 8 del mattino di

Almeno 31 persone sono morte in un attentato nel nord della Nigeria : Almeno 31 persone sono morte in un attentato a Damboa, nel nord della Nigeria. Secondo le prime informazioni ci sono state due diverse esplosioni nella sera 16 giugno, mentre le persone stavano tornando dall'Eid al-Fitr (ovvero Eid, che in arabo

Almeno 12 persone sono state uccise in un attentato a Kabul - in Afghanistan : Lunedì mattina c'è stato un attacco suicida fuori da un edificio del governo afghano a Kabul, in Afghanistan, nel quale sono state uccise 12 persone e ferite altre 31. L'edificio colpito è la sede del ministero che si occupa di

Eruzione del vulcano di fuoco in Guatemala : Almeno 25 morti - migliaia di persone in fuga : Una enorme e intensa colonna di fumo e cenere ha invaso le città mentre la lava ha distrutto alcuni villaggi limitrofi al vulcano. Oltre 3mila gli abitanti evacuati ma ad essere minacciata è una popolazione di oltre un milione e mezzo di persone. Molti i centri non raggiunti dia soccorsi dove si temono molte vittime.

Nicaragua - Almeno 76 persone uccise in proteste antigovernative - : Il bilancio delle vittime è il risultato di una missione speciale del Consiglio Interamericano per i Diritti Umani che ha visitato il Paese nei giorni scorsi. Gli scontri degli oppositori del ...

India - crolla cavalcavia in costruzione e uccide Almeno 19 persone : "Sono stati schiacciati" : India, crolla cavalcavia in costruzione e uccide almeno 19 persone: "Sono stati schiacciati" Un cavalcavia in costruzione è crollato nella città santa Indiana di Varanasi, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, in India. Il bilancio provvisorio è di 19 morti e almeno 30 feriti: "almeno quattro auto sono state schiacciate dai blocchi di cemento". Ancora […]