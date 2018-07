Allerta Meteo per Lunedì 23 Luglio | ultime ore di caldo al Sud | piogge | temporali e

Allerta Meteo Toscana : vento e grandinate sopratutto al Nord : Oggi pomeriggio e domenica condizioni di instabilità, con possibilità di temporali, grandinate e forti colpi di vento in Toscana. Lo comunica la Sala operativa della Protezione civile, che ha emesso un avviso di vigilanza con codice giallo, valido soperattuto per il Nord della Toscana, dalle 12 di oggi fino alle 24 di domani, domenica. Oggi, sabato, possibili temporali a carattere isolato nel pomeriggio, sulle zone settentrionali della regione. ...

Allerta Meteo Liguria : prolungato ed esteso il codice giallo per temporali : Protezione civile ed Arpal hanno prolungato ed esteso l’Allerta gialla per temporali. Doveva durare fino alle 15 di oggi da Spotorno a Portofino e nell’entroterra delle province di Savona e Genova, invece e’ stata prolungata in questi territori fino alle 18 di oggi, ma e’ stata estesa, sempre fino alle 18 anche su tutto lo Spezzino. Le precipitazioni tra Savona e Genova sono state localmente d’intensita’ molto ...

METEO MILANO - Allerta TEMPORALI: monitorati Seveso e Lambro. Bomba d'acqua a Pieve di Cadore: torrente esonda, fango e ghiaia in strada.

Allerta Meteo - violenti temporali al Nord: grandine record a Vimercate. Bomba d'acqua a Pieve di Cadore. Torrente esonda, fango e ghiaia in strada. Le ultime notizie: violenta grandinata a Mondovì, in provincia di Cuneo. Nord nella morsa del maltempo

METEO - TEMPORALI AL NORD: TEMPESTA DI FULMINI IN FRIULI. Bomba d'acqua a Pieve di Cadore. Torrente esonda, fango e ghiaia in strada. Le ultime notizie: violenta grandinata a Mondovì, in provincia di Cuneo. NORD nella morsa del maltempo

Allerta Meteo Valle d’Aosta : codice giallo per temporali forti : Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’Allerta gialla (livello 1 su 3) per temporali forti e diffusi, che sono attesi dalla serata di oggi. Saranno moderati e localmente forti dalle valli del Gran Paradiso a Gressoney, moderati lungo la dorsale alpina e deboli localmente moderati sul resto del territorio. Nella serata e fino alle prime ore di sabato “si potranno registrare problemi alle reti di ...

Maltempo - Allerta Meteo : piogge forti in arrivo sul nord : Una perturbazione di origine atlantica sta per raggiungere l'Italia portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. La Protezione civile ha diffuso un'allerta meteo che prevede dal ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il Nord : allarme arancione in Lombardia e Alto Adige. I bollettini : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica è giunta sull’Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell’Italia. Le precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, interesseranno tutto il Nord Italia, a partire dalle regioni di Nord-ovest e in estensione poi ai restanti settori settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Altro che Estate : diramata l'Allerta Meteo - attenzione a grandine e temporali : Una saccatura di origine atlantica è giunta sull`Europa e, accompagnata da aria fresca e instabile, già dal pomeriggio di oggi coinvolgerà anche parte dell'Italia. Le precipitazioni, a prevalente carattere...

Allerta Meteo fino alla mezzanotte di sabato : forti temporali - fiumi monitorati : Cresce l'Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che da venerdì pomeriggio prevede vento e temporali forti: dalle 15 il centro meteo regionale ha emanato un'...

Allerta Meteo Milano : codice “arancione” dalle 18 per Seveso e Lambro : Allerta Meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che determinerà temporali e raffiche di vento: il centro Meteo regionale ha emesso un’Allerta codice giallo, che si alzerà di livello passando al codice arancione (fase di pre-allarme) a partire dalle 18 per rischio idraulico, ovvero le possibili criticità per Seveso e Lambro. L’Allerta rimarrà attiva per tutta la giornata di domani, fino alla mezzanotte. Il Comune ha già ...

Allerta Meteo Veneto : temporali in arrivo - stato di attenzione per la fascia montana e pedemontana : In Veneto è in arrivo una perturbazione con fenomeni intensi più probabili e frequenti, nella notte e nelle prime ore di sabato mattina. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale avverte che dal pomeriggio di oggi e nel corso di sabato sono attese condizioni di instabilità con frequenti rovesci e temporali. Saranno probabili forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, con quantitativi di precipitazione ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in arrivo al Nord Italia : “Rischio di grandine di grandi dimensioni - alluvioni e tornado” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso allerte di livello 1 e 2 per l’Italia settentrionale, la Slovenia, la Svizzera e l’Austria meridionali per grandine di grandi dimensioni, alluvioni lampo e, ad un grado inferiore, per forti raffiche convettive di vento. Per l’Italia Nordorientale esiste anche il rischio di tornado. Una depressione si allunga dal Mare di Norvegia alla Spagna ed entra gradualmente in contatto ...