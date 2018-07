Allerta Meteo | avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo al

Temporali sull'Italia : l'Allerta Meteo della protezione civile non risparmia neppure il Sud : L'espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull'Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall'Europa centrale, con...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali fino a domani : Il possibile verificarsi di rovesci e temporali localmente anche intensi nelle prossime 24 ore ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a dichiarare lo Stato di Attenzione per possibile criticità idrogeologica in alcune aree del Veneto. L’avviso ha validità dalle ore 14 di oggi alle 14 di domani, 23 luglio e riguarda di bacini idrografici Alto Piave (Belluno), Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), ...

Sorpresa meteo : è Allerta dalle 8 di lunedì su tutta la Campania : La Protezione civile della Campania ha diramato 'un avviso di allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle 8 di domani su tutto il territorio regionale per piogge e temporali'. In ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per temporali “di moderata/forte intensità” : “Nelle prime ore della giornata di lunedì 23 il transito di una linea temporalesca sul settore centro-orientale della Regione determinerà piogge diffuse e temporali di moderata/forte intensità, che potranno dare accumuli puntuali compresi anche tra 20 e 40 mm. Ai fenomeni temporaleschi potranno essere associati fulminazioni, eventi grandinigeni e un temporaneo rinforzo della ventilazione“: la protezione civile regionale ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” per piogge e temporali : La Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo di colore “Giallo” valido a partire dalle 8 di domani mattina su tutto il territorio regionale per piogge e temporali. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali.L’Allerta durerà fino alle 20 di domani sera su tutta la Campania per “fenomeni temporaleschi caratterizzati da ...

Allerta Meteo Toscana : ancora piogge e temporali fino a lunedì sera : Instabilità in Toscana ancora fino alle 24 di domani, lunedì 23: la Sala operativa della Protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido dalle 12 di oggi, domenica, fino alle 24 di lunedì. Oggi piogge e temporali riguarderanno prevalentemente il centro nord, mentre domani si estenderanno a tutta la regione. Nel corso del pomeriggio di oggi, possibilità di forti temporali a carattere sparso ...

Allerta Meteo per Lunedì 23 Luglio - ultime ore di caldo al Sud : piogge - temporali e temperature in picchiata in tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Allerta Meteo Toscana : vento e grandinate sopratutto al Nord : Oggi pomeriggio e domenica condizioni di instabilità, con possibilità di temporali, grandinate e forti colpi di vento in Toscana. Lo comunica la Sala operativa della Protezione civile, che ha emesso un avviso di vigilanza con codice giallo, valido soperattuto per il Nord della Toscana, dalle 12 di oggi fino alle 24 di domani, domenica. Oggi, sabato, possibili temporali a carattere isolato nel pomeriggio, sulle zone settentrionali della regione. ...

Allerta Meteo Liguria : prolungato ed esteso il codice giallo per temporali : Protezione civile ed Arpal hanno prolungato ed esteso l’Allerta gialla per temporali. Doveva durare fino alle 15 di oggi da Spotorno a Portofino e nell’entroterra delle province di Savona e Genova, invece e’ stata prolungata in questi territori fino alle 18 di oggi, ma e’ stata estesa, sempre fino alle 18 anche su tutto lo Spezzino. Le precipitazioni tra Savona e Genova sono state localmente d’intensita’ molto ...

METEO MILANO - Allerta TEMPORALI/ Ultime notizie - video maltempo : monitorati Seveso e Lambro : METEO MILANO: ALLERTA TEMPORALI. Ultime notizie e video maltempo: monitorati Seveso e Lambro. Bomba d'acqua a Pieve di Cadore: torrente esonda, fango e ghiaia in strada. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:11:00 GMT)

Allerta Meteo - violenti temporali al Nord/ Video - previsioni e ultime notizie : grandine record a Vimercate : Bomba d'acqua a Pieve di Cadore, Video. Torrente esonda, fango e ghiaia in strada. Le ultime notizie: violenta grandinata a Mondovì, in provincia di Cuneo. Nord nella morsa del maltempo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 21:53:00 GMT)

METEO - TEMPORALI AL NORD : TEMPESTA DI FULMINI IN FRIULI/ Video - ultime notizie previsioni : Allerta gialla : Bomba d'acqua a Pieve di Cadore, Video. Torrente esonda, fango e ghiaia in strada. Le ultime notizie: violenta grandinata a Mondovì, in provincia di Cuneo. NORD nella morsa del maltempo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:31:00 GMT)

Allerta Meteo Valle d’Aosta : codice giallo per temporali forti : Il centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha diramato un’Allerta gialla (livello 1 su 3) per temporali forti e diffusi, che sono attesi dalla serata di oggi. Saranno moderati e localmente forti dalle valli del Gran Paradiso a Gressoney, moderati lungo la dorsale alpina e deboli localmente moderati sul resto del territorio. Nella serata e fino alle prime ore di sabato “si potranno registrare problemi alle reti di ...

Maltempo - Allerta Meteo : piogge forti in arrivo sul nord : Una perturbazione di origine atlantica sta per raggiungere l'Italia portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. La Protezione civile ha diffuso un'allerta meteo che prevede dal ...