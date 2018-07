Alla mamma e al fratello del bambino sciolto nell' acido 2 | 2 milioni di euro di

La mamma si laurea insieme Alla figlia - che ha la sindrome di Down : Le avevano consigliato di rassegnarsi, perché sua figlia non avrebbe mai avuto una vita come quella degli altri. Ma Loredana Ambrosio non ha mai dato ascolto a quelle parole: per la sua Francesca, nata con la sindrome di Down, ha voluto un percorso uguale a quello dei coetanei. Le ha fatto frequentare la scuola all’età stabilita dalla legge, ha acquistato per lei i libri che erano stati proposti anche ai compagni, ha deciso di inserire il ...

Malaria - mamma dAlla bimba morta : “Il contagio è avvenuto dal prelievo a una malata” : “Il contagio della nostra bambina è avvenuto nello stesso ambulatorio in cui precedentemente era stato fatto un prelievo alla bambina del Burkina Faso ed effettuato dalla stessa infermiera”. Così la mamma di Sofia, la bambina trentina di 4 anni morta per Malaria il 4 settembre 2017, parla per la prima volta della vicenda, in un’intervista ai quotidiani locali Trentino e l’Adige. Per la morte della piccola ...

Kathy Bates in The Big Bang Theory 12 - la mamma di Amy torna nel primo episodio dedicato Alla luna di miele Shamy : torna Kathy Bates in The Big Bang Theory 12. L'attrice riprenderà il ruolo della mamma di Amy, dopo essere apparsa nel finale dell'undicesima stagione. La novità è stata annunciata dallo showrunner Steve Holland durante il panel al Comic-Con 2018 di San Diego, a cui erano presenti gli sceneggiatori della serie, e, a sorpresa, Mayim Bialik e Kunal Nayyar. In aggiunta alla Bates, confermato anche il ritorno di Teller, quest'ultimo riprende il ...

“Mio figlio vomita e non mangia” - il dolore di Fanna - giovane mamma del Ciad ridotta Alla fame : Il Ciad affronta una grave crisi alimentare: nel solo mese di maggio, 325 bimbi malnutriti sono stati ricoverati nell'ospedale di Medici senza Frontiere. “Arrivano bambini che non riescono più a ridere, giocare, piangere perché sono troppo deboli”, avverte l’organizzazione umanitaria. Nel Paese africano, un bambino su sette muore prima del quinto compleanno.Continua a leggere

Francesca - 23enne down - si laurea insieme Alla sua mamma : “Oggi vinciamo una sfida” : Loredana Ambrosio e Francesca Pecora, madre e figlia, quest’ultima con la sindrome di down, si sono laureate all’Università della Calabria. La mamma, soddisfatta e orgogliosa, ha raccontato la loro storia: “Con questa laurea vinciamo una sfida lanciata quando Francesca frequentò il primo giorno di scuola, vedendo l’entusiasmo con cui affrontò quel momento”.Continua a leggere

La modella spiega perché ha sfilato mentre Allattava la figlia : "Sono mamma a tempo pieno - non avevo una babysitter" : Ha allattato la figlia di cinque mesi mentre sfilava in passerella. Mara Martin, modella della rivista Sports Illustrated, è finita sui giornali per quel gesto, a suo dire del tutto spontaneo. Nulla di preparato: "Non ho un lavoro, sono una mamma a tempo pieno, quindi non avevo una babysitter", ha affermato la trentenne. La storia è subito diventata popolare a dimostrazione del fatto che l'allattamento può essere ...

Cher : scollo troppo grande e bacio rubato Alla première di Mamma Mia! : La data della première mondiale segna i decimo anniversario dell primo film, che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Il pubblico non vede l'ora di ritornare nell'isola greca ...

Elisabetta Canalis ritorno in Sardegna - con mamma Bruna Alla ricerca del cappello bianco : CARLOFORTE- Per impegni di lavoro e approfittando della bella stagione Elisabetta Canalis ha lasciato temporaneamente la California, dove abita dai tempi della sua relazione con George Clooney,...

'Dolores O’Riordan uccisa dAlla fama' : parola di mamma Eileen : Lo scorso gennaio trovata senza vita in un bagno di un hotel di Londra, si pensa a causa di un'overdose di Fentanyl, Dolores O’Riordan è stata ricordata nelle ultime ore dalla mamma Eileen, intervistata dal The Irish Sun.La straordinaria voce dei Cranberries, secondo sua madre, non avrebbe retto la pressione della fama, del successo clamoroso che travolse la band negli anni '90, dopo il boom di Zombie.prosegui la lettura'Dolores O’Riordan ...

Jolly Nero - nuovo processo grazie Alla mamma di una delle vittime : “Lo devo a Giuseppe” : grazie alla tenacia di Adele Chiello Tusa, mamma di Giuseppe, si terrà un processo bis sul disastro del Jolly Nero, il portacontainer che nel 2013 si schiantò contro la banchina del porto di Genova provocando la morte di nove persone: “Dopo la morte di mio figlio dovevo dare un senso al mio dolore. Così mi sono studiata tutti gli atti dell’inchiesta”.Continua a leggere

Meryl Streep e Cher si baciano Alla première di Mamma Mia 2 - le foto : Mamma e figlia in Mamma Mia 2, da settembre nei cinema d'Italia, Cher e Meryl Streep hanno letteralmente monopolizzato il red carpet londinese della première della pellicola, in uscita a giorni sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti d'America.Grandissime amiche nella vita privata, le due dive recitarono fianco a fianco nel 1983, in Silkwood di Mike Nichols, che portò entrambe a strappare una nomination agli Oscar come migliori attrici. ...

Sofia Viscardi/ Dalla coperta di Linus al Quirinale - la mamma Celeste racconta i suoi segreti : 750mila follower su YouTube per Sofia Viscardi che in cinque anni è riuscita a finire nella lista dei 100 italiani under 3 più influenti al mondo. La madre ha raccontato tutti i suoi segreti