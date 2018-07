Alessandro De Rose | «Grazie a quel tuffo sono rinato»

Tuffi grandi altezze - World Series Azzorre 2018 : Alessandro De Rose esordirà nel maestoso sfondo dell’isola vulcanica : Dopo l’emozionante tappa di Bilbao per la sola categoria maschile, le World Series dei Tuffi dalle grandi altezze ritrovano anche le ragazze nel loro darsi. Il terzo round sarà una specie di ritorno alle origini, che si terrà alle Azzorre (Portogallo). Il maestoso sfondo sarà quello della minuscola ma affascinante isola vulcanica, e due dei quattro Tuffi previsti nel programma saranno eseguiti sulla nuda roccia (i Tuffi opzionali). Un ...

Tuffi grandi altezze - World Series Bilbao 2018 : vince l’americano Lo Bue. Sesto Alessandro De Rose : Sesto posizione per Alessandro De Rose nella tappa di Bilbao delle World Series di Tuffi dalle grande altezze. Una scenografia meravigliosa con una piattaforma a 27 metri di altezza sul ponte La Salve ed il museo Guggenheim sullo sfondo. Trionfo americano in quel di Bilbao, con gli USA che piazzano anche due atleti sul podio. La vittoria è andata a Steve Lo Bue, campione del mondo in carica e primo nella classifica generale, con un punteggio ...

Tuffi grandi altezze - Alessandro De Rose : “La mia vita è cambiata - c’è molto lavoro. Ogni tuffo è come un pezzo d’arte regalato a chi ti guarda” : Alessandro De Rose è la stella azzurra dei Tuffi dalle grandi altezze. Un ragazzo di 25 anni nato a Cosenza che lotta con i migliori al mondo in questo spettacolare sport, in cui ha conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest dello scorso anno e questo fine settimana gareggerà nella World Series di Bilbao, tuffandosi di fronte al Museo Guggenheim. De Rose ha rilasciato un’intervista a TuttoSport in cui ha parlato di questa sua ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018. INTERVISTA – Il “nuovo” Alessandro De Rose : “Dopo il bronzo mondiale me la voglio giocare con i big” : La medaglia che ti cambia la vita. La rimonta di bronzo ai Mondiali di Budapest con la sfrontatezza e anche il pizzico di fortuna tipici del campione vero sono stati il punto di partenza per la nuova fase della carriera di Alessandro De Rose, specialista dei Tuffi dalle grandi altezze che questa sera, sulle rive del Possum Kingdom Lake in Texas inizierà la sua avventura da “titolare” nelle Red Bull Cliff Diving World Series, la “Coppa del Mondo” ...

A training day with… Alessandro De Rose : come preparare un tuffo da 27 metri senza acqua [VIDEO] : Il campione italiano svela il vero luogo dove nascono le magie degli atleti della Red Bull Cliff Diving World Series. Ad accompagnarlo, un ospite d’eccezione dagli Usa Alessandro De Rose è l’unico italiano in gara nella Red Bull Cliff Diving World Series. Cosentino di nascita, triestino, francese e poi romano d’adozione, Alessandro ha perseguito il suo sogno di diventare un high diver professionista con tenacia e determinazione. Infaticabile in ...

Si può preparare un tuffo da 27 metri senza acqua? A training day with… Alessandro De Rose : Alessandro De Rose ed i segreti dei suoi ‘altissimi’ tuffi: ecco come si prepara il campiona calabrese per la Red Bull Cliff Diving World Series Il campione italiano svela il vero luogo dove nascono le magie degli atleti della Red Bull Cliff Diving World Series. Ad accompagnarlo, un ospite d’eccezione dagli Usa Alessandro De Rose è l’unico italiano in gara nella Red Bull Cliff Diving World Series. Cosentino di nascita, triestino, ...