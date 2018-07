Aereo Easyjet perde i contatti radio | scatta l’allarme “scramble” | decollo immediato di

meteoweb.eu

(Di domenica 22 luglio 2018) Una coppia di caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazionazionale, si sono alzati rapidamente in volo intorno alle ore 13 di ieri dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo, per intercettare un velivolo Airbus 320 della compagniain volo da Heraklion (Grecia) a Bordeaux (Francia) che aveva temporaneamente perso icon gli enti del traffico. I due caccia sono intervenuti su ordine del CAOC (Combined Air Operation Center) di Torrejon (Spagna), ente NATO responsabile per la sorveglianza dei cieli nell’area, che ha ordinato ilsu allarme – in gergo tecnico scramble – per intercettare il velivolo in difficoltà e verificare la natura del problema. Dopo pochi minuti dal, i due intercettori hanno stabilito il contatto visivo con il velivolo civile, accertando ...