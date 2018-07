Adventure Time | I Pirati dell’Enchiridion Recensione | Trailer e Gameplay

Bandai Namco annuncia il lancio di Adventure Time Pirati dell’Enchiridion e Hotel Transylvania 3 Mostri in Mare : Bandai Namco annuncia ufficialmente la disponibilità di Hotel Transylvania 3 Mostri in Mare e l’arrivo imminente di Adventure Time Pirati dell’Enchiridion. Adventure Time Pirati dell’Enchiridion In questa nuova e divertente storia di Adventure Time, i giocatori vestiranno i panni di Finn, Jake, BMO e Marceline, per esplorare i loro regni preferiti e incontrare tutti i personaggi della celebre serie di animazione di ...