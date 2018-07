ADDIO MARCHIONNE/ Fca rimane sola (e l'Italia pure) : Per Fca, di Ferrari e di Cnh Industrial è iniziato il dopo- MARCHIONNE . Ma il manager ha avuto un ruolo importante anche per la politica italiana. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:00:00 GMT)FCA/ I rumors su MARCHIONNE che agitano gli investitori, di P. AnnoniNOMINE/ Cdp e Tesoro, è Mattarella il vero vincitore, di N. Berti

ADDIO a Sergio Marchionne - il manager in pullover che ha salvato la Fiat portandola all'estero : Lascia la ex moglie, che come lui risiede nel cantone Zun, in Svizzera, e i due figli Alessio Giacomo, studente di Economia in Canada, e Jonathan Tyler. 21 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...