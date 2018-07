Abbiamo analizzato il trailer di Ghost of Tsushima | una grandiosa opera late-gen

eurogamer

: @giudicialex @giuseppe_masala @upanizza @a_presbitero Grazie per chiarire, capisco a cosa si riferisce. Purtroppo n… - fdhassan : @giudicialex @giuseppe_masala @upanizza @a_presbitero Grazie per chiarire, capisco a cosa si riferisce. Purtroppo n… - isufaj_ilir : RT @interscettico: Oggi parliamo di difensori: in vista della prossima stagione, abbiamo analizzato lo stile di gioco di Stefan De Vrij. #… - seba_medoni : RT @interscettico: Oggi parliamo di difensori: in vista della prossima stagione, abbiamo analizzato lo stile di gioco di Stefan De Vrij. #… -

(Di domenica 22 luglio 2018) La conferenza E3 di Sony potrà anche essere stata carente di nuovi annunci, ma di certo non è mancato lo spettacolo sul palcoscenico. Assieme a The Last of Us 2, il gameplay di debutto diofci ha portato nelle valgiapponesi del XIII secolo, raffigurate con un rendering in tempo reale impeccabile, caratterizzato da splendide animazioni e simulazione della fisica. Ammirando i suoi stupefacenti ed ampi panorami vi dimenticherete quasi che il gioco giri su hardware PS4, sembrando quasi un gioco prototipo per PS5. A primo impatto, le animazioni dell'ambiente, gli effetti particellari e l'illuminazione sembrano proprio di una generazione avanti, e certamente rappresentano un bel balzo avanti rispetto alla precedentedello studio, ovvero InFamous First Light. Ma alla fine dei titoli di coda, viene rivelato che la demo gira su un hardware che già potreste conoscere. ...