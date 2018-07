7 benefici del sesso per la salute mentale e fisica

Ricerca : i benefici della musica nei soggetti con disabilità intellettiva grave affetti da epilessia farmacoresistente : Il nuovo Centro di Ricerca InVita dell’Istituto Serafico di Assisi, coordinato dal Direttore Sanitario Sandro Elisei, ha presentato oggi alla conferenza internazionale di Malta “Psychiatry and the Arts: The nature of the Human Person and the role of Aesthetics in Maintaining Mental Health” i risultati preliminari della seconda fase di indagine relativi allo studio sugli effetti della musica nella epilessia farmacoresistente in soggetti con ...

Dieta - tutti i benefici della “frutta estiva” svelati dalla nutrizionista : Grazie al suo considerevole apporto di vitamine, sali minerali e acqua, la frutta estiva è un importantissimo alleato contro le insidie del caldo. Oltre ad essere dolce, coloratissima e povera di grassi, possiede, anche...

Tutti i benefici della spaccata. E perché andrebbe fatta regolarmente a tutte le età : Era un vanto da piccoli: mostrare flessibilità ad amici e parenti esibendosi in una spaccata perfetta. Un esercizio che forse abbiamo fatto male a smettere di fare, almeno secondo quanto dicono i giapponesi. Una in particolare, Eiko, ha convinto Tutti, anche quelli non più giovani e poco snodati. Il New York Times l'ha definita la nuova Marie Kondo. E tanto per iniziare l'insegnante di yoga di Osaka ha già venduto in casa ...

NATO - TRUMP CONTRO ALLEATI : "INADEMPIENTI RIMBORSERANNO USA"/ "Europa beneficia della Difesa più di noi" : NATO, TRUMP CONTRO ALLEATI: "Inadempienti RIMBORSERANNO Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:38:00 GMT)

Mondiali - ecco perché i calciatori della Russia hanno inalato sali a base di ammoniaca : tutti i benefici per il corpo umano : Nelle ultime ore i Mondiali in Russia sono stati scossi dalla possibile notizia di doping tra i calciatori della nazionale di casa. Non è sfuggito agli occhi di molti che i calciatori russi inalassero qualcosa prima delle partite e così si è subito pensato al peggio. In realtà la spiegazione è più semplice e non allarmante: i calciatori inalavano ammoniaca. Ma a cosa serve? I sali sono una preparazione di carbonato d’ammonio e profumo. ...

Conte : “Le imprese non devono temere le norme del decreto dignità : avrà benefici anche sui consumi” : Presidente Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha detto che giovedì porterà a Innsbruck la richiesta di bloccare l’arrivo nei nostri porti delle navi impegnate nel Mediterraneo in missioni internazionali. È questa la linea del governo italiano?...

I benefici dell'Olio di Argan nella cura della pelle : Comunemente utilizzato come olio per il condimento del cibo, l' olio di Argan con il passare del tempo ha rapidamente guadagnato terreno in tutto il mondo come base di cosmetici per la cura della ...

Cinque benefici preziosi del sole : Il sole è fonte di energia vitale e calore. Molte civiltà antiche come i greci e gli egizi lo veneravano perché apporta tanti benefici al copro e alla psiche. L"energia del sole stimola la creatività e l"apertura verso il mondo esterno e quello degli altri. Ecco perché quando si descrive una persona socievole, positiva ed empatica si usa l"aggettivo "solare".Dante affermò che "non esiste cosa visibile, in tutto il mondo, più degna del sole di ...

Ohibò - le piccole imprese del nord beneficiano di più degli immigrati : Roma. Senza immigrazione gli italiani sarebbero due volte più poveri: avrebbero redditi reali più bassi e dovrebbero pagare più tasse. Bene ha fatto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a inquadrare la questione nell’ambito dei suoi impatti economici. Gli stranieri residenti in Italia sono poco più

Aumentano i beneficiari del Rei - da luglio ne avranno diritto anche i disoccupati singoli : La misura unica di contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione è entrato in vigore nel 2018, dallo scorso gennaio. Dal primo luglio però, la misura appannaggio di soggetti disagiati reddituali o sociali è interessata da una importante novità. Sparisce uno dei requisiti richiesti ai beneficiari della misura e di fatto il Rei amplia la platea dei beneficiari. Una novità di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota ...

Ufficiale Good Lock 2018 per Samsung Galaxy : benefici e modelli compatibili : Finalmente Ufficiale il progetto Good Lock 2018, che riprende la sua corsa a distanza di due anni dal primo lancio. Il produttore ha dichiarato di essersi visto costretto a rispolverare l'interfaccia alternativa alla TouchWiz per l'altissimo numero di richieste pervenutegli. Questa nuova versione sembra essere compatibile con tutti gli smartphone Samsung Galaxy aggiornati ad Android 8.0 Oreo e versioni successive, laddove disponibili. Rientrano, ...

Il nuovo NDA di NVIDIA intima di usare le informazioni confidenziali per il beneficio esclusivo della compagnia : Dopo alcune polemiche che coinvolsero NVIDIA e il suo GeForce Partner Program, il produttore è tornato al centro delle critiche per alcune norme incluse in un nuovo NDA fatto firmare dalla compagnia a coloro che ricevono informazioni confidenziali sui suoi prodotti.Come segnala DSOGaming, l'accordo di non divulgazione è venuto alla luce grazie a un leak pubblicato da Heise Team e ha fatto scalpore per una norma inclusa nel paragrafo delle ...

Giappone - sono le small cap le vere beneficiarie della Abenomics : L'economia del Giappone è in buona salute poiché il Paese beneficia della crescita dell'economia globale. A livello di amministrazione continua il governo stabile di Abe che ha messo in campo riforme ...

I benefici del digital detox : Caro Massimo, Ho sempre amato la tecnologia e credo che ci fornisca strumenti e soluzioni una volta impensabili. Eppure da un po’ di tempo provo insofferenza verso la quantità di mail e messaggi che arrivano a tutte le ore, festivi compresi, sul lavoro e nella vita privata. Soprattutto nel secondo caso mi dico: una volta un appuntamento telefonico era un appuntamento, un «ci sentiamo alle 8» ci spingeva a raggiungere un telefono, costringendoci ...