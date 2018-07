Wimbledon | ad una settimana di distanza | arriva la lettera-dedica di Djokovic

Starace : 'Per Federer è una sconfitta anche perdere finale di Wimbledon' : In un'intervista a Sky Sport, Potito Starace , ex numero 27 del mondo ATP, ha commentato la sconfitta di Roger Federer nel torneo di Wimbledon per mano di Kevin Anderson ai quarti di finale, resa ancora più pesante per il ...

Wimbledon - Djokovic batte Nadal e vola verso una finale che lo vede favorito : Wimbledon - Un'altra semifinale a Wimbledon, un altro scontro epico. E stavolta è stato Novak Djokovic a prevalere, in 5 ore e 17 minuti, su Rafael

Wimbledon - Djokovic batte Nadal in una maratona da 5 ore e vola in finale contro Anderson : Il Djoker rinasce dalle sue ceneri sotto il tetto del centrale chiuso, eliminando in due giorni e cinque set, 10-8 dopo 5 ore e 17 minuti, il fiero numero uno del mondo Rafa Nadal in cima a una semifinale che ci risarcisce dello strazio di Anderson-Isner, sei ore e mezza di violenza bruta applicata al servizio. Djokovic e Nadal, al 52esimo episodio di una ...

Wimbledon – Djokovic vs Nadal si giocherà col tetto chiuso? È una regola ‘non scritta’ : dipende da… Nole : Il recupero della seconda sfida delle semifinali di Wimbledon fra Djokovic e Nadal si giocherà ancora con il tetto chiuso, nonostante non sia necessario: il motivo è legato ad una ‘regola non scritta’ Dopo la maratona fra Anderson e Isner andata in scena per quasi 7 ore, nell’intero pomeriggio di ieri, Djokovic e Nadal sapevano che la loro sfida si sarebbe dovuta concludere nella giornata di sabato, a causa dello stop ...

LIVE Wimbledon 2018 - Finale Serena Williams-Kerber in DIRETTA : americana favorita in una partita incerta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale femminile del torneo di Wimbledon 2018. Si incontreranno quest’oggi Serena Williams, alla sua trentesima Finale Slam e decima ai Championships (eguagliata, in quest’ultimo senso, Chris Evert), e Angelique Kerber, che di finali Slam ne ha invece giocate tre, tutte nel 2016, vincendone due. Si tratta dell’appuntamento con la storia per Serena, che intende raggiungere Margaret ...

Domenica 15 luglio - una domenica di sport totale! Orari e programma : Tour de France - Finale Wimbledon - MotoGP - Finale Mondiali 2018

Domenica 15 luglio - una domenica di sport totale! Orari e programma : Tour de France - Finale Wimbledon - MotoGP - Finale Mondiali 2018… : domenica 15 luglio sarà una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di sport che potranno gustarsi una giornata ricchissima di eventi: il meglio sembra essersi concentrato in questo pomeriggio d’estate in cui non ci sarà davvero un attimo di respiro e in cui ci sarà l’imbarazzo della scelta. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti con anche il rischio della contemporaneità e della sovrapposizione, bisognerà districarsi tra i ...

Wimbledon 2018 : è il giorno della finale femminile. Serena Williams favorita - ma la solidità di una ritrovata Kerber… : In una giornata che sarà inevitabilmente segnata anche dalla ripresa della seconda semifinale maschile tra Rafael Nadal e Novak Djokovic, col serbo avanti per due set a uno, verrà il tempo della finale femminile dei Championships, con Serena Williams opposta ad Angelique Kerber nella riedizione della finale del 2016. Curiosamente, gli ultimi due incontri tra le due giocatrici si sono svolti in finali Slam: nella prima occasione, agli Australian ...

Wimbledon 2018 : Anderson-Isner - una semifinale da record che ha regalato al sudafricano la seconda finale Slam : Si è chiusa da poco la prima semifinale del torneo di Wimbledon tra Kevin Anderson e John Isner. Che potesse durare tanto era prevedibile, viste le abitudini al servizio di entrambi i giocatori: che potesse durare così tanto, però, nessuno se lo aspettava. Per qualche decina di minuti, sono comparsi gli spettri del leggendario Isner-Mahut, 11 ore e 5 minuti in tre giorni, il record forse impossibile da battere nella storia del tennis. Durante ...

Wimbledon - Anderson va in finale dopo una gara da 6 ore e 36 minuti : Prosegue il torneo di Wimbledon, oggi si giocano le semifinali maschili sui campi di Church Road.Prima semifinale tra due outsider, il sudafricano Kevin Anderson, che ha eliminato Federer nel turno precedente e l' americano John Isner, protagonista del match più lungo della storia del tennis contro Mahut a Wimbledon 2010. Due tennisti con un percorso simile in carriera, entrambi prodotti dei college americani e tutti e due ad inizio carriera con ...

Wimbledon – Halep giustifica il ko - Navratilova tira una testata contro la scrivania : “inaccettabile - come puoi dire…” [VIDEO] : Simona Halep cerca di giustificare la sua sconfitta prematura a Wimbledon, ma le scuse sono poco credibili: la reazione di Martina Navratilova fa il giro del web Il torneo WTA di Wimbledon ha regalato grandi sorprese, vista l’eliminazione precoce di tutte le big in gara. Grande delusione per Simona Halep, fresca vincitrice del Roland Garros, che sembrava lanciata, sulle ali dell’untusiasmo, verso una grande doppietta. La ...

Wimbledon – Serena Williams ammette : “spero che mi figlia non diventi una tennista - ma zia Venus…” : Serena Williams è la tennista migliore della storia, eppure non vorrebbe che sua figlia seguisse le sue orme: nonostante ciò, insieme a zia Venus, è disposta ad allenarla Dopo la vittoria su Camila Giorgi nei quarti di finale di Wimbledon, Serena Williams è la candidata principale per la vittoria finale dello Slam britannico. La tennista americana sembra essere ritornare ai livelli che le competono, quelli che le hanno permesso di dominare ...

Wimbledon - Serena Williams è una furia : Giorgi - resa in 3 set : ... come era accaduto più volte a Lauretta Golarsa, piegata nel 1989 per 7-5 al quinto da Chris Evert, ma è stata comunque in grado di mettere in difficoltà e apprensione l'ex numero 1 del mondo. Serena ...