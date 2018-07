Whatsapp | nelle chat solo 20 contatti

Whatsapp - attenti a Momo : ecco chi è ‘l’utente’ che nelle ultime ore sta seminando il panico : attenti a Momo. È l’utente che nelle ultime ore sta seminando il panico, per davvero, su Whatsapp. Momo è il nome dell’ultima catena di Sant’Antonio che sta infestando i nostri smartphone e le nostre chat invitandoci a (ri)mandare messaggi con foto spaventose per evitare di essere ricontattati. Lo scherzo, al momento, rimane tale e non porta con sé nessun virus, malware o tentativi di truffa informatica e phishing. Si porta dietro soltanto ...

Whatsapp Beta introduce il pulsante disattiva nelle notifiche e novità nascoste per gli sticker : WhatsApp Beta riceve due nuove versioni che introducono importanti novità sia per quanto riguarda le notifiche che gli sticker. L'articolo WhatsApp Beta introduce il pulsante disattiva nelle notifiche e novità nascoste per gli sticker proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp Beta si prepara a introdurre nuove scorciatoie nelle notifiche : La più recente Beta di WhatsApp per Android nasconde un paio di novità che potrebbero arrivare a breve sul robottino verde, per gestire i messaggi dalle notifiche. L'articolo WhatsApp Beta si prepara a introdurre nuove scorciatoie nelle notifiche proviene da TuttoAndroid.

Funzione messaggio letto in Whatsapp già nelle notifiche : cosa cambia con l’ultimo aggiornamento : Una nuova Funzione per etichettare un messaggio letto in WhatsApp è già pronta. Un nuovo aggiornamento dell'applicazione di messaggistica, in particolare nella versione 2.18.214 della beta Android, introduce un'opzione che tornerà utile a molti, permettendo pure di risparmiare del tempo quando si chatta con amici, colleghi e parenti. Cerchiamo di capire con precisione la novità presto in arrivo per tutti. Dopo aver digerito l'aggiornamento ...

Whatsapp - migliaia di account chiusi nelle ultime settimane : ecco cosa sta succedendo : Il dato non è sfuggito agli sviluppatori di WhatsApp: nelle ultime settimane si è registrata una vera e propria fuga dall'app di messaggistica istantanea, da parte degli utenti....

Whatsapp - COME NASCONDERE FOTO INVIATE E RICEVUTE/ Arriva anche la modalità broadcast nelle chat di gruppo : WHATSAPP, NASCONDERE le FOTO INVIATE e RICEVUTE, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:29:00 GMT)

Whatsapp : presto si potranno nascondere le foto nelle conversazioni : WhatsApp è l'applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, disponibile per tutti i sistemi operativi, da IOS di Apple ad Android. Un successo incredibile dovuto anche agli sviluppatori del servizio che, costantemente, regalano novità interessanti ai propri utenti per rendere l'esperienza di chattare sempre meno noiosa. Oltre all'estetica, l'app fornisce diverse funzionalità utili anche nel campo lavorativo, basti pensare infatti che ...

Virus nelle foto di buongiorno e buonanotte su Whatsapp che formatta il cellulare? Tutti i chiarimenti : Ma davvero uno o più Virus nelle foto di buongiorno e buonanotte condivise alla grande su WhatsApp ma anche su Facebook sono in grado di formattare un cellulare, eliminandone ogni contenuto a nostra insaputa? Il mese di maggio 2018 si arricchisce di una nuova catena social, o meglio di un messaggio di nostra vecchia conoscenza che torna alla ribalta spaventando tanti italiani in queste ore. Bufala o verità? Per rispondere subito alla domanda ...